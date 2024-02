Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di marzo 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Ariete

Continua l’onda favorevole dei pianeti che vi consentono di calibrare con intelligenza l’azione diretta che vi piace. Inoltre alle soglie all’inizio della primavera e della stagione del compleanno approdano nel segno alcuni pianeti molto favorevoli. I primi a godere dei benefici di questa posizione astrale saranno i nativi di marzo, certamente i più corteggiati dello zodiaco. Nasceranno nuove storie d’amore e si rinsalderanno i rapporti datati. Questo potrebbe essere il periodo ideale per far abbassare la guardia al partner più ostinato assertore del rapporto libero. Quindi se avete deciso di fissare la data del matrimonio o addirittura iniziare una convivenza ora potete contare su un’incredibile dose di fascino accattivante. Sessualità e fantasia sono le armi vincenti, facile immaginare quindi il periodo per chi ha voglia di avventure frizzanti e trasgressive. Ottimisti e moderatamente imperativi saprete abbattere le resistenze residue di chi fosse ancora tentennante nell’offrirvi la possibilità di crescita in campo professionale. Unica avvertenza è pianificare con razionalità gli investimenti. Se avete in animo acquisti o acquisizioni impegnative fate un esame della consistenza economica consultandovi con un esperto di fiducia

Toro

Il mese che vede l’inizio della dolce primavera vi troverà protetti. Vivrete il periodo con ottimismo e leggerezza, piacevolmente circondati dall’ammirazione di tutti. Gran parte del merito sarà nel vostro modo di porvi, soprattutto sapendo ascoltare le richieste legittime di chi vi ama. Il partner si sentirà protetto dalla vostra premurosa vicinanza e confortato dalla vostra naturale capacità di assumervi in prima persona il peso delle responsabilità. Tanti amori possono nascere in questo periodo per i nativi che, dimenticando le passate delusioni, sapranno aprirsi con ottimismo e buon senso a nuove relazioni destinate a sicuro successo. Bando alla timidezza quindi e se qualcuno vi fa battere il cuore o vi riscalda gli ormoni fate il primo passo certi di non sbagliare il colpo, del resto il periodo astrale garantisce conquiste eccezionali. Il generoso pianeta promette anche guadagni in crescita e agevola la conclusione di affari importanti. Questo potrebbe essere il periodo ideale per procedere all’acquisto o all’abbellimento dell’abitazione. La lucidità mentale e il fascino personale faciliteranno chiunque dovrà presentarsi per colloqui di lavoro o partecipare a concorsi.

Gemelli

Se vi sentite un po’ giù non preoccupatevi, tra poco ritroverete la carica. Regolatevi di conseguenza cercando di calibrare al meglio le forze senza esagerare e senza pretendere a tutti i costi di primeggiare. Ora è opportuno un ruolo di secondo piano che vi permetta di osservare la scena e vi consenta di avere il tempo di riflettere prima dell’azione. Cautela massima soprattutto se siete in relazione o lavorate vicino a un nativo del Leone o della Bilancia, questo non è il mese migliore per sollevare discussioni o tentare di aggirarne la buona fede. Certamente siete abili giocolieri con le parole e non dovete fare sforzi per incantare il pubblico, ma il vostro astro guida in cattivo aspetto potrebbe giocarvi brutti tiri. Tante possibilità di gaffe imperdonabili o di cadere preda di falsi adulatori che sfruttando la vostra ingenuità potrebbero spingervi a passi avventati. Distrazione, nervosismo e stanchezza potrebbero spingervi ad adottare atteggiamenti irritanti al lavoro dove non mancheranno rimbrotti e critiche. Fortunatamente non vi difetterà l’abilità di raddrizzare la situazione appena avrete compreso gli errori.

Cancro

Continua il felice periodo, almeno fino a metà mese. Tutto potrebbe scorrere a meraviglia tra dolcezze, affettuosità e meravigliose promesse tra voi e il partner, se non ci mettesse la pesante zampa qualche pianeta dispettoso. Grandi rivoluzioni per i nati di giugno che stupiranno chiunque con decisioni impreviste e irrevocabili. Si prevedono per allora brusche interruzioni di storie poco gratificanti, trascinate fino ad allora per pigrizia o timore delle conseguenze. E’ un momento davvero forte che potrebbe scuotere dalle fondamenta certe vostre convinzioni, già del resto messe in discussione. Se non rientrerete nella schiera degli scontenti e delusi, ma vi sentirete ancora sufficientemente innamorati, di sicuro vorrete operare un cambiamento radicale dei ruoli. Per intenderci, potreste decidere di farvi completo carico del peso della routine quotidiana, sollevando il partner dall’incarico del pagamento di bollette, tasse ecc.. oppure chiedere apertamente maggior collaborazione a chi vive con voi. I nati di luglio saranno un po’ più tranquilli, almeno per ora. Gran fermento al lavoro con aumento di fatica e stress, ma gratifiche in arrivo.

Leone

E tutto si ravviva con la primavera! L’inquietudine generata in coppia da infelici transiti planetari nelle trascorse settimane, sembrerà un ricordo. Se avrete sfruttato le “sfuriate”, che hanno reso rovente il rapporto, l’amore che vi unisce al partner sarà maturato. Chiarite posizioni e aspettative, Venere vi darà una mano nell’impostare la relazione in modo sereno. Sarà l’astro dell’amore a suggerirvi come tenervi stretto il partner, facendogli dimenticare certe “cadute di stile. Sensibili, come siete, alle lusinghe di chi sa come toccare i tasti del vostro amor proprio, potreste cadere nella rete, di chi farà tutto per entrare nelle loro grazie. Se la coppia è salda, valutate bene, prima di “deviare dalla retta via”, per un’effimera avventura. Libertà di manovra, invece, per i single, che sentiranno emozioni e passione, che avranno bisogno d’essere saziate. Dopo un periodo sostanzialmente produttivo per gli affari, ora dovrete e potrete contare sulle vostre forze, sull’opportunismo e la capacità di leggere i messaggi del destino. Accantonate ciò che fatica a maturare e senza intestardirvi sprecando energie, aspettate tempi migliori. Le iniziative, cui avete dato il via progrediranno. Alcune speditamente, altre avranno bisogno di ritocchi e aggiustamenti alla vostra portata.

Vergine

Purtroppo le battaglie e la guerriglia iniziate il mese scorso proseguiranno anche durante questo volubile e variegato mese. La vita quotidiana vi troverà impegnati a fronteggiare noie e contrattempi a causa di questioni legali che potrebbero cogliervi di sorpresa. Forse vi siete dimenticati di pagare una multa o avete trattato con troppa superficialità una controversia, quello che è certo ora sarete chiamati ad affrontare la questione. L’umore altalenante e poco disponibile al dialogo creerà in chi vi ama sospetti a non finire e anche il partner più paziente vi subisserà di richieste di chiarimento. E noto che voi possedete il divino dono della sintesi e una capacità di analisi degni di Einstein, quindi penserete di cavarvela enunciando striminzite frasi che per le orecchie del partner suoneranno più offensive dei silenzi. Attenzione perché potreste trovarvi a piangere sul latte versato. Siate cauti nei nuovi incontri e non fidatevi di chi dietro a complimenti o a pacche sulle spalle cercherà di scaricare sulla vostra scrivania anche la parte di lavoro che non vi compete. Soddisfazione e guadagni di modesta ma costante crescita per i nativi della seconda decade e per chi avrà il coraggio di affrontare un cambiamento radicale ma ormai indispensabile per crescere professionalmente.

Bilancia

Arrivate da un periodo glorioso, ma dai primi giorni, capirete che non vi saranno concesse superficialità nel trattare i rapporti. Vi sentirete all’angolo, costretti a mostrare disponibilità a operare scelte autonome. Chi vivesse relazioni parallele, si troverà nell’esigenza di assumere una posizione chiara. Se non lo facesse di spontanea volontà, sarà sommerso da una marea di eventi difficilmente gestibili. Vita poco tranquilla per le coppie che trascinassero, per pigrizia, un rapporto stanco, in cui il dialogo sia ridotto al semplice scambio d’informazioni. Sarà opportuno allontanarsi un attimo e valutare se esistono i presupposti per ripartire con slancio ed entusiasmo. Se, così fosse, cercate il modo e il luogo adatto per parlare con il cuore in mano. In questo mese sarà necessario adottare il ruolo dell’attesa. Sarebbe controproducente sollecitare eventi o personaggi, non maturi o convinti a seguirvi in progetti particolari. Fate chiarezza nei programmi e nella vostra situazione finanziaria, così, da essere pronti al momento di lanciarsi in un’iniziativa professionale, che non tarderà a delinearsi. I rapporti con colleghi, superiori o collaboratori, risentiranno delle vostre incongruenze.

Scorpione

Il venticello che anticiperà la primavera, spazzerà dal vostro cielo astrologico tutti i problemi che vi avevano afflitto nelle ultime settimane. Con disponibilità potrete chiarire con il partner i punti oscuri che potrebbero aver fomentato sospetti e discussioni. La gelosia e la possessività che vi animano fin da quando avete emesso il primo vagito, forse vi avranno fatto elucubrare chissà quali e quanti tradimenti soprattutto se chi vi ama, offeso dai vostri capricci, si mostrava misterioso. Tutto svanirà in una bolla di sapone, e sarete pronti a prendere decisioni importanti per il futuro. I single, presi da un’incontenibile eccitazione, stringeranno d’assedio chi risveglierà i loro sensi, usando le armi di seduzione, di cui sono abili maestri. Con un cielo generoso, pochi resteranno soli a lungo, a meno che non preferiscano trovare soddisfazione in una relazione estemporanea, libera da vincoli obbliganti. L’equilibrio vi aiuterà nel lavoro e vi donerà lucidità mentale per iniziare un prestigioso progetto professionale o accettare un nuovo incarico. Per qualcuno potrebbe presentarsi l’occasione per iniziare un’attività autonoma, per altri, pioveranno consensi. La situazione economica sarà in ripresa e potrete permettervi una spesa extra per la casa o per chi vi vuole bene.

Sagittario

La vita affettiva non scorrerà come speravate, o vi accorgerete di aver sopravvalutato la pazienza di un partner che pur innamorato, v’investirà con la valanga del suo risentimento. Non meravigliatevi e non cercate di fuggire! Sapete di non avere agito nel rispetto delle regole. Così sarete costretti, se il rapporto ha valore a chiedere scusa e “orrore”, cospargervi il capo di cenere, pronti a rimediare. Se il rapporto non vi dovesse soddisfare, trovate il coraggio di chiudere, non vi sentirete in colpa o soffrirete di solitudine, gli amici sapranno sostenervi. Anche i single non avranno vita facile e rimarranno prigionieri del loro gioco. A loro piace sedurre e scappare, ma inseguiranno una preda che non si lascerà “acchiappare”. Gestitevi con equilibrio e non lasciatevi intimorire da imprevisti o difficoltà, però se avrete fatto promesse impegnative a chi amate, ora dovrete mantenerle con reciproca soddisfazione. Al lavoro sarete ispirati e sicuri dei mezzi da utilizzare, la fretta e la connaturata ingenuità, però, potrebbero spingervi a parlare a sproposito con chi non conoscete bene e non merita fiducia. Sforzatevi di guardare la realtà con obiettività e vi accorgerete che i cambiamenti sono indispensabili e che si riveleranno il trampolino di lancio per succosi successi.

Capricorno

I pianeti amici continueranno a proteggervi per quasi tutto il periodo. La posizione ambigua che avete assunto potrebbe essere causa di due situazioni molto diverse tra di loro: nelle coppie in crisi esaspererà i contrasti fino al punto di non ritorno, i rapporti dove sussistono i migliori presupposti, risveglierà una rinnovata passionalità. I nativi della seconda decade saranno insofferenti e avranno voglia di cambiare aria. Sarà un momento passeggero, ma potrebbe essere l’inizio di una crisi irreversibile. Sarà possibile l’inverso e potrebbero sentirsi schiacciati da critiche e rimbrotti. Forse certi ultimi atteggiamenti o discorsi saranno stati fraintesi e ora, sarà necessario avere uno scambio d’idee. Senza prevenzioni o false modestie, stabilite quanto vorrete modificare nel rapporto e limate certe spigolature del vostro carattere. Si moltiplicheranno le possibilità di lavoro cetre situazioni potrebbero spingervi a cambiare direzione, mettendovi in gioco per cercare un miglioramento e se sarà necessario tagliare i rami secchi. Anche se sarete tra i più diffidenti e disillusi, assumete un atteggiamento deciso e ottimistico e aprite gli orizzonti della mente. Il successo arriderà a chi saprà osare saggiamente!

Acquario

Nel mese che segna l’inizio della primavera, stagione che porta in eredità nuove speranze, mostrerete il lato migliore del vostro carattere, la creatività che vi attira simpatie. Inoltre in più di un’occasione, fornirete concrete prove dell’idealismo e dell’originalità, caratteristiche peculiari e affascinanti della vostra personalità. Gli astri saranno con voi e potrete realizzare tanti vostri sogni nel cassetto! Girerete come api operose alla ricerca di qualcuno da abbagliare e non faticherete a conquistare il cuore e la mente di chi occhieggiavate ma che appariva sfuggente. Ai single non mancheranno gli estimatori, ma ora, non vorranno solo fugaci e banali avventure, ma faranno sul serio! Se tutto sarà meraviglioso per la vita privata, quella professionale sarà una vera apoteosi di successi. Mostrerete caparbietà e inventiva pronti a fermarvi in ufficio oltre l’orario, per recuperare tempo, o riaggiustare le situazioni incrinatesi per certi ritardi. Chi svolge un’attività autonoma riuscirà a recuperare somme di denaro in sospeso da tempo. Ottime opportunità per compiere un passo avanti per chi è alle dipendenze: vedranno riconosciuti i loro meriti! Evitate, però, di pavoneggiarvi dato che qualche collega invidioso dei vostri risultati, potrebbe sollevare pericolose rivalità.

Pesci

Ci sono tutte le migliori premesse, oseremmo dire eccellenti, per vivere un mese incantato, con qualche cautela per i nativi dei primi giorni di marzo. Il periodo sarà interessante e talmente appassionante, da risvegliare anche i più pigri e sonnolenti. Le stelle indurranno chi vive una situazione di coppia precaria, a trovare il coraggio di chiudere. Certo siete terrorizzati dalla solitudine, ma l’ottimismo, che vi accompagnerà, vi darà la certezza di trovare nuovi partner. Qualcuno non potrà liberarsi dalla morsa di una sorda nostalgia, che a tratti potrebbe spingerlo a tornare sui propri passi, dimenticando le pene subite. Se non resisterete alla tentazione, buttatevi, ma senza farvi illusioni, perché difficilmente si riaprirà ciò che non funziona più. Fortunatamente tutto sarà di breve durata, vi scrollerete i rimpianti e vi metterete d’impegno per riportare armonia nella vostra vita. Niente reticenze, né timori al lavoro, ma coraggio ed energia per operare, se avete un’attività in proprio, i cambiamenti necessari, o, se avete un lavoro dipendente, per accettare incarichi o spostamenti, che vi faranno segnare punti importanti.

In collaborazione con MARGHERITA.NET