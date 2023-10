Alexander McQueen primavera estate 2024 – Photo Courtesy of Alexander McQueen

La collezione donna Alexander McQueen Primavera Estate 2024 è stata svelata questa settimana durante la settimana della moda di Parigi, mostrando il caratteristico romanticismo oscuro del marchio attraverso un’impeccabile sartorialità e decorazioni anatomiche.

La direttrice creativa Sarah Burton ha citato illustrazioni e dipinti anatomici come fonte di ispirazione per la collezione. Questo è evidente nei ricami intricati che raffigurano elementi dell’anatomia umana su diversi splendidi abiti. Un abito in chiffon di seta nero presenta una stampa fotorealistica di una rosa rosso sangue di David Sims, mentre un altro abito in chiffon è ricamato con illustrazioni dell’anatomia femminile provenienti dalla National Library of Medicine.



Il tema romantico della rosa era anche centrale, con rose rosse e nere che appaiono in stampe, maglieria e ricami su abiti attillati e separati sartoriali. I fiori sono messi in contrasto con linee dure attraverso bustini e dettagli ossei su giacche, abiti e capi in pelle scultorei.



Una palette di nero, rosso sangue, avorio e metallizzati riflette il mood romanticamente oscuro. Tessuti ricchi come seta lavata, velluti, jacquard di lana e gazar di seta danno profondità e lusso alla collezione.



La sartorialità è impeccabile, con cappotti, giacche da smoking e pantaloni dal taglio aderente, sia monopetto che doppiopetto. Dettagli come spalle arrotondate, schiene scoperte, bretelle e pantaloni ‘bumster’ aggiungono la caratteristica provocazione di McQueen.



La lavorazione di pelle e ricami sono eccezionali, da una giacca allacciata con una “spina” di pelle rossa a un abito in pizzo oro con petali esplosi. Anche le scarpe seguono questa linea, con stivali armadillo, décolleté con lacci e mules con perline.



Nel complesso, la collezione rappresenta una fusione magistrale di artigianato, emozione e arte, a dimostrazione del talento di Sarah Burton nel drammatizzare la silhouette femminile secondo lo stile unico di McQueen. Combinando riferimenti artistici storici e silhouette radicali, il marchio continua a spingersi oltre i confini pur preservando i codici della sartorialità su misura e della maestria artigianale stabiliti dal fondatore Lee Alexander McQueen.