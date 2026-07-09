Paul Smith Primavera Estate 2027

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith è tornato a Milano per la Primavera/Estate 2027 con una collezione maschile che mette delicatamente in discussione una delle idee più radicate della moda: che un abito appartenga solo ai contesti formali. Presentata in un intimo show in stile salotto, Suits in Unsuitable Situations propone un modo diverso di intendere la sartoria, più vicino alla vita quotidiana che alla cerimonia.

Invece di trattare il completo come qualcosa di prezioso o riservato alle occasioni speciali, la collezione lo immagina come un capo da indossare con naturalezza, da vivere pienamente e da modellare attraverso l’esperienza. Macchie, pieghe e imperfezioni non vengono considerate difetti, ma parte della storia del capo, permettendo a ogni pezzo di acquisire carattere nel tempo.

I ricordi personali diventano il fondamento

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Al centro della collezione ci sono due ricordi rimasti impressi a Paul Smith.

Il primo ritrae il nonno dello stilista in piedi nel mare con un completo e una cravatta, i pantaloni arrotolati sopra l’acqua. Il secondo nasce dall’esperienza di Smith in Toscana, quando macchiò un abito bianco di lino aiutando un contadino durante la vendemmia.

Insieme, questi episodi raccontano un atteggiamento tipicamente britannico verso la sartoria, capace di unire eleganza, praticità e ironia senza considerarle qualità opposte. Suggeriscono che un abito ben fatto debba accompagnare la vita reale, anche quando il contesto sembra del tutto inadatto.

Una sartoria dall’attitudine rilassata

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

La collezione prosegue il lavoro sulla sartoria che Paul Smith iniziò negli anni Ottanta, quando il completo tradizionale venne alleggerito e reso meno rigido. Per la Primavera/Estate 2027, i direttori creativi Helen Holmes e Sam Cotton rileggono quell’eredità attraverso l’archivio della maison, portando idee familiari in un contesto nuovo.

Lo styling riflette questa sicurezza disinvolta: polsini risvoltati, cravatte allentate e camicie volutamente sbottonate danno alla sartoria un’aria spontanea anziché costruita. Anche le sovrapposizioni hanno un ruolo importante, con cappotti lunghi indossati sopra camicie della stessa lunghezza e canotte in maglia portate sotto le camicie.

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Le silhouette formali vengono interrotte con dettagli giocosi. Grandi spille, charm e proporzioni rilassate impediscono alla collezione di apparire troppo impeccabile, lasciando che la sartoria mantenga la sua raffinatezza pur risultando accessibile e naturale.

Tessuti leggeri e artigianalità discreta

I materiali rafforzano la sensazione di leggerezza. Tropical scozzesi, seersucker mouliné e seta habutai stampata creano capi fluidi e ariosi, mentre molti modelli sono sfoderati per favorire il comfort e sviluppare nel tempo un aspetto naturalmente vissuto.

Anche la costruzione è curata nei minimi dettagli, sebbene gran parte della lavorazione si riveli solo a uno sguardo ravvicinato. Impunture interne lavorate a mano, occhielli per il fiore all’occhiello e melton a contrasto sotto il colletto testimoniano una qualità che non ha bisogno di attirare immediatamente l’attenzione. Elementi croccanti e stropicciati vengono volutamente accostati, creando un sottile gioco di texture.

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Una palette calma con accenti vivaci

Il colore segue la stessa filosofia misurata. Toni neutri e morbidi come ecrù, tortora e bianco netto sono bilanciati da sfumature più scure, creando una base serena per l’intera collezione.

Su questa palette discreta emergono accenti più vivaci: maglieria estiva verde menta, cravatte di seta stampata, calze giallo limone e viola uva introducono improvvisi tocchi di personalità. Anche l’abbigliamento da sera viene reinterpretato con delicatezza, sostituendo il classico nero con il blu navy di mezzanotte.

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Oggetti quotidiani dal significato personale

Gli accessori aggiungono un ulteriore livello di carattere. Charm in peltro e ottone a forma di barche a vela, conchiglie e penny evocano un senso di nostalgia, mentre le grandi cinture con fibbia in stile vintage americano rafforzano l’identità giocosa della collezione. Le tasche posteriori funzionali sulle giacche di pelle ricordano che la praticità rimane parte integrante del progetto.

Questa attenzione per gli oggetti comuni si estende anche oltre gli abiti. Ogni ospite ha trovato un ciottolo dipinto a mano sul proprio posto, un gesto semplice che riflette l’affetto della collezione per i ricordi quotidiani e per la bellezza silenziosa delle cose familiari.

Paul Smith collezione primavera estate 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Una sartoria pensata per la vita reale

In Suits in Unsuitable Situations, Paul Smith presenta una sartoria raffinata ma mai distante. Costruzioni morbide, styling rilassato e dettagli attentamente studiati permettono agli abiti di muoversi con naturalezza nella quotidianità invece di restare confinati alle occasioni formali.

La collezione possiede una leggera eleganza estiva unita a quello spirito britannico ironico che da sempre definisce la maison. Rimane sofisticata ma profondamente indossabile, celebrando completi che diventano sempre più personali con ogni esperienza e con ogni ricordo che raccolgono.