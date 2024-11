Porsche completa la seconda generazione della Taycan con tre nuovi modelli

All’inizio del 2024, Porsche ha ampiamente rinnovato la Taycan proponendo una linea più affilata, maggiore potenza, più autonomia e un’efficienza di ricarica superiore. Ora la famiglia composta da 16 varianti viene integrata da tre nuovi modelli. La nuova edizione della Taycan GTS prende spunto da una storia di successo che riguarda tutti i modelli di Porsche: la Gran Turismo Sport. Con una potenza massima di 515 kW1 con Launch Control, quest’auto si conferma la più sportiva prima delle varianti Turbo. La nuova Taycan GTS è disponibile sia come berlina sportiva sia come Sport Turismo. Inoltre, per la prima volta, la versione d’ingresso della berlina sportiva viene proposta anche con trazione integrale.

La gamma di modelli Taycan non è mai stata così ampia: considerando le tre varianti di carrozzeria, la trazione integrale e posteriore e livelli di potenza dei motori Porsche E-Performance variabili da 300 a 760 kW, le versioni disponibili sono in tutto sedici.



È recente l’aggiunta della berlina sportiva Taycan 4 (disponibile a partire da 110.652 euro2) e della nuova edizione della Taycan GTS, con prezzi che partono, rispettivamente, da 153.739 euro (Taycan GTS berlina sportiva) e 154.753 euro (Taycan GTS Sport Turismo). Le tre nuove opzioni completano la gamma Taycan e sono già ordinabili, mentre la disponibilità nelle concessionarie è prevista per l’inizio del 2025. Sono inoltre disponibili nuovi colori di carrozzeria per tutti i modelli Taycan. Nella categoria Legends, sono state aggiunte le tinte Grigio Ardesia Neo e Pale Blue metallizzato a completamento della gamma, mentre la tonalità Purple Sky metallizzato va ad arricchire la categoria Dreams.



“Con l’ampissima gamma di modelli Taycan rispondiamo a diversi desideri ed esigenze di mobilità dei clienti. Le nostre ultime tre novità esemplificano questa straordinaria estensione di gamma”, ha dichiarato Kevin Giek, Vice President della linea prodotto Taycan. “Già la prima generazione della Taycan GTS era la portabandiera sportiva della linea di modelli, collocandosi tra la Taycan 4S e la Taycan Turbo. E la sua riedizione non fa eccezione. All’altra estremità della gamma, la berlina sportiva Taycan 4 unisce l’elevata efficienza del modello d’ingresso alla straordinaria maneggevolezza della trazione integrale”.



I tre nuovi modelli comprendono naturalmente tutte le numerose migliorie in termini di design, tecnologia ed equipaggiamento che Porsche ha apportato alla Taycan all’inizio dell’anno. La sportiva elettrica supera il modello precedente sotto quasi tutti i punti di vista. Le nuove versioni sono più potenti, hanno un’autonomia più estesa, accelerano più velocemente e si ricaricano in meno tempo garantendo una maggiore stabilità. Tutte le versioni della Taycan vantano un equipaggiamento di serie ancora più ricco e includono l’ultima generazione della Porsche Driver Experience.



Lo straordinario incremento di prestazioni ed efficienza è dovuto a una serie di fattori: un powertrain evoluto che include un nuovo motore sull’asse posteriore con potenza fino a 80 kW in più rispetto al predecessore su tutti i modelli, un inverter a impulsi modificato con un software ottimizzato, batterie più potenti, una gestione termica rivista, una pompa di calore di nuova generazione e una strategia di recupero e di trazione integrale modificata. Nelle stazioni di ricarica a 800 Volt in corrente continua, ad esempio, il veicolo può essere caricato fino a 320 kW. La capacità massima di recupero durante la decelerazione da velocità elevate risulta aumentata e può raggiungere i 400 kW.



Nuova edizione della Taycan GTS: la versatilità in chiave sportiva

GTS sta per Gran Turismo Sport. A partire dalla Porsche 904 Carrera GTS del 1963, queste tre lettere godono di fama speciale tra gli appassionati di Porsche. Ora anche nella gamma Taycan c’è una variante contraddistinta da questo leggendario acronimo. Per essere precisi, due: la nuova Taycan GTS è infatti proposta sia come berlina sportiva che come Sport Turismo.



Come sportiva versatile, la Taycan GTS impressiona con la sua potenza in overboost fino a 515 kW quando si utilizza il Launch Control, ovvero 75 kW in più rispetto al modello precedente. Con la nuova funzione push-to-pass3 del pacchetto Sport Chrono di serie è possibile attivare una spinta fino a 70 kW per 10 secondi semplicemente premendo un pulsante. Nella Taycan GTS, il push-to-pass ha inoltre un carattere particolarmente sportivo, poiché a basse velocità la coppia viene portata ai livelli del Launch Control. Così come nella Taycan Turbo GT, la spinta viene indicata da un timer con conto alla rovescia sul quadro strumenti e visualizzata dinamicamente mediante anelli animati sul tachimetro.



La berlina sportiva Taycan GTS e la Taycan GTS Sport Turismo raggiungono i 100 km/h da fermo in soli 3,3 secondi, ovvero in anticipo di 0,4 secondi rispetto ai rispettivi predecessori. La berlina sportiva impiega solo 10,4 secondi per completare lo sprint da 0 a 200 km/h, con una riduzione di 1,6 secondi rispetto al passato. Anche l’autonomia di percorrenza risulta migliorata di oltre 120 chilometri ed è attualmente pari a 628 chilometri secondo il ciclo WLTP.



Per assecondare il suo carattere esaltante, la GTS è stata dotata di un profilo sonoro più distintivo, che ricorda quello della Taycan Turbo S e la differenzia dagli altri modelli Taycan.



Altrettanto distintivi sono gli esterni e gli interni. I numerosi dettagli in Nero o Grigio Antracite presenti all’esterno sono tipici di una GTS. Rispetto al modello precedente, la Taycan GTS si distingue per la fascia frontale e il sotto-paraurti posteriore Sport Design con inserti verniciati in Nero (lucido). Il Nero (lucido) è utilizzato anche per la base degli specchietti retrovisori esterni. Sia i cerchi di serie Taycan Turbo S Aero Design da 20 pollici che i cerchi opzionali RS Spyder Design da 21 pollici sono invece verniciati esclusivamente in Grigio Antracite sulla GTS.



Molti dei materiali utilizzati per gli interni sono stati ripresi dai modelli Taycan Turbo GT. Ad esempio, i modelli Taycan GTS prevedono di serie ampie superfici rivestite in tessuto sportivo Race-Tex ed elementi in pelle nera liscia. Sono inclusi anche i sedili sportivi adattivi Plus (con regolazione elettrica a 18 vie), il volante sportivo multifunzione GT con selettore di modalità e sistema di riscaldamento e il pacchetto Sport Chrono con funzione push-to-pass e modalità “pista”. Il volante sportivo multifunzione GT, già presente nei modelli Taycan Turbo GT, è disponibile su richiesta in Race-Tex nero. Include due selettori di modalità e levette di selezione per la funzione push-to-pass e per il recupero dell’energia. Oltre al Rosso Carminio, il pacchetto opzionale per gli interni GTS è ora disponibile anche in Grigio Ardesia Neo. Il logo Taycan GTS è riportato sul quadro strumenti, sul misuratore di potenza e sulla grafica di avviamento. Il sistema audio surround BOSE® è incluso nella dotazione di serie.



Il telaio specifico GTS e l’asse posteriore sterzante opzionale conferiscono un tocco particolarmente sportivo. Le sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori sono abbinate di serie al sistema PVT Plus di ripartizione della coppia. Il sistema di controllo delle sospensioni Porsche Active Ride con messa a punto specifica per la GTS è disponibile su richiesta. Nelle situazioni di guida dinamica, assicura un’aderenza pressoché perfetta alla strada grazie a una distribuzione ottimale e individuale dei carichi su ciascuna ruota. Inoltre, il Porsche Active Ride aumenta il comfort di guida nella guida di tutti i giorni.



Nuova Taycan 4: un’efficiente campionessa di gamma tra i modelli a trazione integrale

Chi desiderava unire l’elevata efficienza della Taycan alla trazione integrale ha già trovato quello che cercava nella Cross Turismo. Ora Porsche propone questa variante anche come berlina sportiva. In termini di prestazioni, la nuova Taycan 4 rispecchia la Taycan: a seconda che nel sottoscocca sia montata la batteria Performance di serie o la batteria Performance Plus opzionale, il risultato è una potenza in modalità overboost fino a 300 kW o 320 kW se si utilizza il Launch Control.



Anche l’autonomia dipende dal tipo di batteria. Con la batteria Performance si arriva a 559 chilometri, mentre con la batteria Performance Plus la Taycan 4 può percorrere fino a 643 km secondo il ciclo WLTP. Questo dato fa delle due versioni le indiscusse campionesse di autonomia tra i modelli a trazione integrale e le colloca a soli 35 chilometri al di sotto dei valori dei corrispondenti modelli Taycan.



Con un motore elettrico su ciascun asse anteriore e posteriore, la Taycan 4 offre una maggiore stabilità di guida e una migliore trazione rispetto alla Taycan a trazione posteriore. Ciò si riflette nei valori di accelerazione: la Taycan 4 impiega esattamente 4,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Nonostante gli 80 chilogrammi in più, è più veloce di due decimi di secondo rispetto alla sorella a trazione posteriore.



Nell’arco del ciclo di vita del modello, Porsche ha già migliorato la trazione integrale. Naturalmente, anche la nuova Taycan 4 beneficia di queste ottimizzazioni a favore di una maggiore efficienza. Ciò significa che il motore elettrico anteriore viene disaccoppiato elettricamente quando la trazione, la dinamica di guida e la stabilità di marcia lo consentono. Si riaccende poi nel giro di pochi millisecondi quando è necessario, ad esempio in fase di accelerazione o di recupero.



Esternamente, l’ampio equipaggiamento di serie comprende cerchi Taycan Aero da 19 pollici e pinze dei freni nere, nonché proiettori a LED con tecnologia Matrix. Sono inclusi nella dotazione di serie anche il Porsche Traction Management (PTM) e le sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori.



Nell’abitacolo sono presenti di serie sedili comfort anteriori (con regolazione elettrica a otto vie), rivestimenti parzialmente in pelle di colore Nero, il pacchetto di dettagli cromatici Dark Silver, il volante sportivo multifunzione in pelle, battitacco in alluminio spazzolato color argento e il Sound Package Plus. Le finiture parzialmente in pelle sono disponibili anche in Grigio Ardesia e in una versione bicolore Nero/Beige Gesso.