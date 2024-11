La collezione ISSEY MIYAKE primavera-estate 2025, “The Beauty of Paper”, è un’indagine sulla carta, il materiale onnipresente nella vita di tutti i giorni

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

La collezione ISSEY MIYAKE primavera-estate 2025, “The Beauty of Paper”, è un’indagine sulla carta, il materiale onnipresente nella vita di tutti i giorni, compreso il washi (la carta tradizionale giapponese), per esplorare non solo le sue qualità testuali ma anche le sensazioni che evoca.

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

Cosa c’è nella carta che ci fa sentire a nostro agio? Partendo da questa domanda, la ricerca e lo sviluppo della collezione si sono concentrati sulla storia, la produzione e l’artigianato della carta. Queste scoperte hanno ispirato i materiali, le tecniche e i disegni attraverso una serie di studi sartoriali sperimentali. I capi creati in questo modo onorano il lavoro degli artigiani, manifestandosi attraverso una serie di texture. Trasmettono le qualità e la poesia della carta che sono rilevanti per i tempi moderni e allo stesso tempo risuonano con il passato primitivo.

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

Gli sgabelli utilizzati in questa sede sono stati creati da cilindri di fogli di carta compressi, prodotto della tecnologia di plissettatura di ISSEY MIYAKE. I cilindri, destinati a un facile riciclaggio, sono tagliati a una certa altezza, un adattamento per l’uso da parte degli ospiti. La marmorizzazione della sezione trasversale ricorda gli anelli di un tronco, suggerendo il passare del tempo.

1. EAU

Ispirata all’acqua e al concetto di stoffa, presenta un tessuto morbido e trasparente che crea un drappeggio fluido che ricorda l’acqua che scorre e luccica.

2. KAMIKO

Indumenti di carta tradizionali giapponesi realizzati al 100% con fibre di canapa pregiata, che rappresentano un mestiere vecchio di dieci secoli reimmaginato in un design contemporaneo.

3. FACILITÀ

Una serie di tessuti che rispecchiano i disegni kamiko, utilizzando l’ordito in filato di canapa e la trama in misto mohair-lana, creando silhouette leggere e ariose che si stendono come carta.

4. PIEGARE PER FORMARE

Disegni tridimensionali piegati utilizzando un innovativo tessuto washi-rayon-seta con proprietà elastiche, che combina silhouette spigolose con una morbidezza aderente al corpo.

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

5. INDOSSARE E VESTIRE

Pezzi a maglia senza cuciture in filato di cotone e poliestere, che offrono molteplici possibilità di indossarli grazie alla reversibilità creativa.

6. CANAPA

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

Serie di tessuti in 100% canapa con un moderno rivestimento funzionale, in onore dei materiali tradizionali per la carta e l’abbigliamento.

7. FLORA STAMPATA

Stampe delicate con fiori e foglie primaverili, che riflettono il processo di pressatura dei fiori attraverso una testurizzazione intenzionale del tessuto.

Issey Miyake collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

8. TELAIO E CORDONE

Costruzione grezza e primitiva con pezzi di tessuto interi, arricchita da lacci di cotone, con filato di lino elasticizzato.

9. OMBRA E SFUMATO

Serie plissettata con piegatura diagonale e plissettatura parziale, che bilancia la trasparenza della carta washi con le pieghe strutturate.

10. BORSA DI CARTA

Accessori funzionali ispirati alle borse di carta, costruiti con filati in misto washi per garantire la durata e la consistenza della carta.