Prada collezione donna primavera estate 2024

La collezione Prada Donna per l’Estate 2024 è un’ode alla sartoria sofisticata e all’artigianato. L’intera collezione è un tripudio di tessuti di lusso e dettagli ricercati, in cui è chiaramente espressa una sensazione di lusso discreto e di eleganza senza tempo.

I capi spaziano dal completo a pantaloncini in lana con cintura, un pezzo che unisce comfort e stile, a frammenti di abiti in georgette stampata, che aggiungono un tocco di femminilità e grazia. Uno dei pilastri della collezione è l’abito “Haze” in organza superfine e gazar, un capolavoro di leggerezza e raffinatezza, che è stato presentato in diverse varianti.

La camicia in popeline stampato con frange stampate, abbinata a pantaloncini in lana con cintura, è un’altra combinazione vincente, che bilancia l’eleganza della camicia con la comodità dei pantaloncini. Questo look è stato ulteriormente valorizzato da una gonna gioiello argento con frange effetto catena e cintura, per un contrasto affascinante con l’aspetto più casual dei pantaloncini.

La collezione ha anche presentato pezzi più strutturati, come il completo in lana e il caban utility in cotone trattato a mano e pelle patinata. Questi pezzi comunicano un’immagine di forza e determinazione senza con questo rinunciare alla femminilità.

La polo in cachemire è un altro elemento chiave della collezione, presentata sia in versione semplice che ricamata a mano con cristalli. Quest’ultimo dettaglio aggiunge un tocco di lusso e di brillantezza rendendo queste polo perfette per un look da giorno che non passa inosservato.

La collezione ha anche proposto una serie di abiti in velluto panné patchwork, ricamati a mano con catena e occhielli in metallo, o con cristalli, catena, borchie e occhielli in metallo. Questi abiti, insieme a quelli in pelle patinata ricamata a mano, rappresentano il punto più alto dell’artigianato di Prada dimostrando una cura ineguagliabile per i dettagli e un occhio per l’estetica innovativa.

L’abito “Haze” in organza superfine e gazar ricorre più volte, come abbiamo già scritto, quasi come un leitmotiv, sottolineando la sua importanza all’interno della collezione.

Gli abiti in georgette impreziositi a mano da motivi di piume realizzate con borchie o da pois realizzati in cristalli sono un ulteriore esempio del talento di Prada per creare capi che sono al tempo stesso opere d’arte e capi di abbigliamento.

Infine il cappotto Cocoon in pelle patchwork patinata. Questo capo combina l’eleganza senza tempo di un cappotto classico con un tocco di modernità, grazie al suo design patchwork unico.