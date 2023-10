La nuova Mercedes-AMG GLC Coupé: il design incontra il dinamismo

A poche settimane dalla presentazione del nuovo SUV Mercedes-AMG GLC, il marchio di Affalterbach presenta la nuova GLC Coupé. Completa la serie di medie dimensioni di successo di Mercedes-AMG e stabilisce un altro punto di forza nel portafoglio di modelli con la sua combinazione di design, dinamismo e DNA AMG. Proporzioni imponenti e superfici emozionanti sottolineano il suo aspetto inconfondibile, completato da interni di alta qualità.

È possibile scegliere tra due potenti varianti di modello: la GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé è il primo SUV coupé ibrido ad alte prestazioni del marchio (consumo combinato di carburante 7,5 l/100 km, emissioni combinate di CO 2 170 g/km, consumo combinato di energia 12,7 kWh /100 km) con una potenza di sistema di 500 kW (680 CV) all’inizio. C’è anche il modello d’ingresso, GLC 43 4MATIC Coupé (consumo combinato di carburante 10,2-9,8 l/100 km, emissioni combinate di CO 2 232-223 g/km) con 310 kW (421 CV) di potenza e un boost a breve termine di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia. L’ampia dotazione di serie con asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale, cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G con frizione di avviamento in bagno d’olio e sospensioni AMG RIDE CONTROL con smorzamento adattivo supporta l’esperienza di guida dinamica.

“Con la nuova Mercedes-AMG GLC Coupé ci rivolgiamo ai clienti che cercano uno stile di vita sportivo e un design dinamico abbinato a prestazioni impressionanti. I diversi componenti tecnici di alta qualità garantiscono il massimo livello di dinamica e piacere di guida. Con il modello di punta GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé, ora offriamo anche la nostra innovativa trazione ibrida plug-in in questo segmento, garantendo un’ampia gamma di esperienze di guida.”

Michael Schiebe, CEO Mercedes-AMG GmbH e responsabile delle unità di business Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach

La silhouette sportiva con una transizione fluida verso il posteriore è la caratteristica principale della nuova Mercedes-AMG GLC Coupé. I fari si collegano alla parte superiore del radiatore specifico AMG, sottolineando così la larghezza del veicolo. La grembiulatura anteriore AMG in design jet wing con grandi prese d’aria, alette verticali e flics aggiuntivi, pone accenti suggestivi e indipendenti. I precisi bordi laterali sottolineano le proporzioni sportive e i possenti passaruota.

I passaruota in tinta con la carrozzeria e le minigonne laterali AMG sono armoniosamente integrati nell’elegante forma di base. L’aspetto sicuro è sottolineato anche dalla carreggiata larga e dai cerchi a filo nei formati da 19, 20 o 21 pollici. Molti dei cerchi offerti ex works presentano un’estetica lucida con superfici bicolore. L’equipaggiamento opzionale comprende pedane d’ingresso ottimizzate e numerosi altri pacchetti.

I fanali posteriori in due parti ampliano visivamente la vista posteriore con un elemento di collegamento nero e rosso scuro. La grembiulatura posteriore specifica AMG in look diffusore (GLC 43) o con un pannello diffusore aggiuntivo (GLC 63 S) e i due doppi terminali di scarico (rotondi sul GLC 43, trapezoidali sul GLC 63 S) rafforzano l’impressione di potenza.