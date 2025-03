Scarpe di tendenza per la primavera: i modelli must have

In cima alle preferenze femminili, quando si parla di moda, trionfano le scarpe a pari merito con le borse. Tacchi alti, stivaletti, sneakers, ballerine, mocassini… c’è davvero l’imbarazzo della scelta e le tendenze primavera estate 2025 mettono in evidenza alcune opzioni che proprio non possono mancare nel guardaroba.

Vediamo insieme quelle che sono i trend calzature che saranno protagoniste della stagione calda e che diventeranno il fulcro del nostro shopping.

Le sneakers vincono su tutto con ispirazioni ‘90ies

Parola d’ordine per la primavera 2025? Comodità. Ecco perché sono proprio le sneakers a diventare un must have, unendo stile e comfort in un connubio perfetto. A guidare la scelta dei modelli un forte richiamo agli anni ’90 e 2000 con dettagli in mesh, colori pastello e suole flessibili che garantiscono massima libertà di movimento.

Proprio per questo notiamo un grande ritorno delle chunky sneakers, cioè quelle proposte con suole XXL e sovradimensionate accompagnate da elementi pop a contrasto. Ne sono un esempio le proposte luxury e ricercate JOIA PARIS realizzate con materiali top quality e con un design altamente riconoscibile. Un’alternativa? Per chi non vuole osare troppo le sneakers bianche in pelle sono un evergreen facile da abbinare.

Look romantico con le ballerine che omaggiano Paris

La primavera 2025 vede la conferma di un modello classico, romantico e che strizza l’occhio alla moda francese. Stiamo parlando delle ballerine. Il ritorno, favorito anche da serie TV come Emily in Paris, ha dato modo alle soluzioni delicate, leggere e iper femminili di riconquistare la scena. Si prestano ad accompagnare sia outfit casual che più raffinati; tra le opzioni più amate quelle con la punta affusolata, che slanciano la figura, e le versioni in tessuti preziosi come raso o velluto, perfette per chi ama uno stile bon ton.

A punta tonda, o quadrata, dominano il mercato per un look contemporaneo e senza tempo. Non possono mancare i dettagli romantici quali fiocchi, cinturini sottili e decorazioni gioiello, che regalano un tocco glamour a ogni passo.

Mocassini per le ispirazioni mannish

C’è chi la ballerina proprio non la ama e preferisce prendere spunto dal guardaroba maschile. Ecco, quindi, che a trionfare tra le proposte spring summer troviamo i mocassini. Si tratta di soluzioni classiche e intramontabili, alcune delle quali vengono ravvivate da suole carrarmato, colori accesi e applicazioni metalliche che donano un twist moderno.

Altrettanto interessanti quelli con suola platform che vengono apprezzati per poter guadagnare qualche centimetro d’altezza rimanendo però su una base comoda e stabile, a differenza dei tacchi. Pelle lucida e vernice si alternano a suedé e finish vellutati prestandosi a mix and match variegati in termini di abbinamenti.

Sandali flat, sguardo volto all’estate

La primavera è la finestra che inaugura ufficialmente la bella stagione e ci porta verso le giornate soleggiate e le temperature più miti. Ecco, quindi, che tornano a fare capolino i sandali flat, una proposta comoda e intramontabile (perfetta anche da mettere in valigia!) per chi cerca eleganza, glamour e comodità. Le proposte di questa stagione spaziano dai modelli minimal con listini sottili e tonalità neutre, perfetti per un look essenziale e chic, fino a quelli con intrecci, perline e dettagli artigianali che richiamano un’estetica boho sofisticata.

Dalle proposte in design gladiatore, con lacci che avvolgono dalla caviglia al ginocchio, a quelli gioiello in stile Capri: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E chi cerca un’ispirazione più rock potrà trovare supporto nelle versioni con borchie.

Tacchi alti per cerimonie e occasioni speciali

Non sono forse la prima scelta per muoversi agilmente ma per occasioni formali, cerimonie o eventi non possono mancare i tacchi alti. Le décolleté dominano la scena e si spazia nei design dalle linee più classiche o più audaci. Le silhouette affusolate con stiletto rimangono un punto fermo del guardaroba di ogni donna, ma accanto a queste troviamo anche versioni con tacchi medi e squadrati, pensati per chi desidera comfort senza rinunciare all’eleganza.

E per i colori? I neutri e nude in combo con i jeans e i blazer sono il top in ufficio, mentre sfumature vivaci quali rosso, verde smeraldo e turchese danno carattere. I trend da non sottovalutare? Décolleté con dettagli cut-out, cinturini sottili o inserti trasparenti.

Stivaletti in stile Texas come le Swifties

Ad influenzare il trend è sicuramente Taylor Swift che ha riportato la musica country (e di conseguenza lo stile associato) al centro della scena. Ecco, quindi, che le ragazze per imitare la propria beniamina indosseranno durante la primavera modelli in suede e pelle perfetti per creare look boho-chic. Basterà combinarli con jeans, shorts o abitini floreali per richiamare a pieno quello che è il mood texano.

I sabot anni ’70 per un look retrò boho

Un ritorno ai Seventies con forte inspo hippie: i sabot sono tornati in passerella e popolano i trend primavera estate 2025. Perfetti sia con un look casual che per occasioni più formali hanno un tacco midi che garantisce stabilità e slancio, e i modelli flat con dettagli gioiello o texture intrecciate.

Espadrillas, l’ispirazione spagnola da portare in valigia

Un grande must che torna, di anno in anno, sono le espadrillas. Realizzate in tela o cotone, si fanno notare con suola in corda intrecciata, rappresentano l’opzione ideale per un look rilassato ma ricercato. Non solo flat: alcune hanno la zeppa così da rendere l’outfit ancora più interessante. Oltre al beige, il bianco e il sabbia, si trovano stampe floreali e ricami. Come abbinarle? Con vestiti leggeri, jeans cropped o pantaloni in lino, vanno assolutamente inserite in valigia.

La primavera si preannuncia ricca di novità in termini di moda e tendenze, così da accontentare ogni gusto e preferenza. Dalle sneakers ultra-comode ai sandali glam, passando poi per mocassini e ballerine senza dimenticare le opportunità offerte dai texani. Non resta che concedersi un po’ di shopping seguendo i consigli relativi alla guida tendenze scarpe che abbiamo realizzato.

Mondo hippie, glamour, country e parigino fanno viaggiare con la fantasia attraverso design differenti per andare incontro ad ogni mood. Queste sono le opportunità migliori da poter mettere all’interno del bagaglio e portarle in vacanza.