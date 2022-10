Stella McCartney collezione donna estate 2023

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney

La collezione riafferma il DNA e i codici Stella. Minimal e sensuale, sottolinea silhouette e guardaroba. Capi leggeri realizzati con tessuti morbidi si scontrano tra casual e formale. La sartoria rilassata di Savile Row è tagliata in tailleur con taglio in sbieco. Il pizzo della lingerie ha accenni di seduzione, con gioielli per il corpo di catene e cristalli di diamante che fanno capolino misteriosamente da sotto le giacche. I cristalli argentati metallici sono minimalisti in classici abiti t-shirt. La sartoria snella della tuta è aderente al corpo.

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney

Il denim è decostruito ed elevato accanto ad Alter Mat, su chaps e pantaloncini larghi. I capi in stile scuba con profili neri si trovano accanto a vestiti, camicie e all-in-one con corsetti morbidi.

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney

I pezzi iconici di Stella diventano una tela per le illustrazioni di Yoshitomo Nara di ragazze dagli occhi grandi, bambini sinistri in costumi da animali e slogan di attivisti. Questi includono abiti in maglia stropicciata elasticizzata, t-shirt e abiti con orli tagliati in sbieco. A dicembre verrà rilasciata anche un’ulteriore capsule unisex Yoshitomo Nara x Stella McCartney 2022.

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney

I pantaloncini sartoriali e cargo progrediscono verso gilet e pantaloni limoncello dall’attitudine da surfista, abbinati a scarpe con tacco Stella 100 vegane. Una transizione verso il glamour da sera include decorazioni di cristalli senza piombo all-over su abiti-in-uno, abiti cut-out e top fluidi su gonne asimmetriche.

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney

Stella McCartney Estate 2023 Ready-To-Wear – Photo courtesy of Stella McCartney