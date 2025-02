Taakk autunno-inverno 2025-2026: l’invenzione collettiva

TAAKK collezione uomo autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of TAAKK

La collezione autunno-inverno 2025-2026 di TAAKK, guidata dal direttore creativo Takuya Morikawa, si basa sulla fusione di realtà e fantasia nel modo più inventivo. È un’esplorazione del dépaysement, un concetto surrealista che sposta il familiare nello strano e nel perturbante, ed è assolutamente sconvolgente. I disegni di Morikawa sembrano un paesaggio onirico: pensate a una collisione tra l’innovazione industriale e la giocosa stranezza dell’arte di René Magritte.

Per Morikawa, questa collezione è stata profondamente personale. Ha tratto ispirazione da due influenze dell’infanzia: l’inventiva e la manualità di suo padre e il prezioso libro d’arte di Magritte di sua madre. Il ricordo di suo padre che mostrava con orgoglio un robot che aveva costruito per la sua fabbrica gli è rimasto impresso. Morikawa ha fatto sua questa filosofia: “Se vuoi creare qualcosa di nuovo, devi capovolgere le idee”. E lo si vede negli abiti: i tessuti tradizionali vengono capovolti, stravolti e reimmaginati in modi che vanno controcorrente. Inoltre, l’arte surreale di Magritte – le sue strane scene poetiche e gli accostamenti inaspettati – ha creato un mondo a cui Morikawa ha attinto, fondendo la logica con il capriccio.

Al centro della collezione c’erano alcune serie innovazioni nei tessuti. Morikawa ha definito i tessuti come “paradossi visivi”, destinati a infrangere i limiti dell’immaginazione. Spicca il Mixture Wool/Denim, un folle mash-up di lana, spina di pesce, denim e stampe leopardate, tutto racchiuso in un unico tessuto. È stridente, ma stranamente bello, e cattura perfettamente quel senso di dépaysement. Poi c’è il Gradient Woven Fabric, un pezzo forte che si è evoluto nel corso degli anni. Questo tessuto è tutto un trasformismo, con giacche che passano dallo stile souvenir a blazer sartoriali, per poi trasformarsi in eleganti bomber MA-1. Le giacche in tweed hanno brillato, per poi trasformarsi in blouson sportivi in polietilene. È la prova che i materiali non devono rimanere nella loro corsia: possono evolversi e mescolarsi in modi folli.

L’abbigliamento stesso non si limitava a essere bello, ma raccontava storie. Una giacca souvenir, che richiama le sensazioni del viaggio, si è trasformata in un capo tagliente e sartoriale. Una maglietta di base? Si è trasformata in una giacca da motociclista fresca e strutturata. La pelliccia è spuntata dal tweed di lana e dal cotone, mescolando le texture e infrangendo le regole. Morikawa l’ha definita “affinità” tra i tessuti, come se fossero destinati a trasformarsi insieme. Non sta solo mostrando la moda; sta mostrando come l’abbigliamento possa andare oltre i soliti confini.

Ciò che lega davvero il tutto è l’idea del dépaysement. Morikawa l’ha usata per trasformare il quotidiano in strano. Le stampe leopardate si sono scontrate con il denim. Il tweed di lana si è accostato a materiali sintetici futuristici. È una collezione che sembra allo stesso tempo totalmente familiare e rinfrescante, come se si entrasse in uno dei dipinti di Magritte che sconvolgono la mente. Alla fine, si tratta di un mondo in cui la moda non riguarda solo ciò che si indossa, ma anche la reimmaginazione di ciò che è possibile.