Nuova CLA Shooting Brake elettrica

Al via le vendite della nuova CLA Shooting Brake completamente elettrica con prezzi a partire da 58.068 euro. Quattro allestimenti disponibili, per offrire ai clienti la massima libertà di scelta. Autonomia fino a 768 chilometri WLTP³, ideale per l’uso quotidiano e per i lunghi viaggi. Ricarica fino a 315 chilometri in soli 10 minuti.

La nuova CLA Shooting Brake è la prima Mercedes-Benz elettrica disponibile in versione station wagon. Unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza della CLA a un’ampia capacità di carico e a una spiccata versatilità degli interni.

Con prezzi a partire da 58.068 euro per la CLA 250+ e da 63.668 euro per la CLA 350 4MATIC, e grazie alle quattro versioni di allestimento disponibili, la nuova Shooting Brake offre versatilità non solo nell’utilizzo quotidiano, ma anche nella scelta al momento dell’acquisto.

La nuova gamma si articola in quattro allestimenti, pensati per soddisfare esigenze e stili differenti: ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. Ogni versione offre un livello differente di comfort, tecnologia e dotazioni, permettendo a ciascun cliente di configurare la propria CLA Shooting Brake in modo davvero personale.