Tre (quasi) top models che dobbiamo conoscere assolutamente

Sara Grace Wallerstedt da Chanel. Foto ADVERSUS

I tempi delle supermodelle che hanno monopolizzato gli anni ’80 e ’90 sono passati. Forse per sempre. Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Helena Christensen, Cindy Crawford e Karen Mulder sono leggendarie. Ancora oggi tutte le fashionista le conoscono bene.

Questa stagione abbiamo visto il ritorno di diverse supermodels in passerella. Naomi, Linda ed Helena hanno sfilato per grandi maison come Dolce & Gabbana e Mugler.

Ma proprio come il resto del mondo, anche l’industria della moda si è evoluta rapidamente. Le modelle salgono velocemente alla ribalta, sfilano per un paio di stagioni di seguito per le più grandi maison e poi… scompaiono. Raramente diventano ancora un nome che continua a girare sui media e nella cultura popolare. Kate Moss e Doutzen Kroes sono ricordi lontani degli anni ’90 e 2000.

Eppure anche sulle passerelle di oggi ci sono numerosi volti interessanti. Ci sono modelle, come sempre, che sfilano da anni e sono considerate top nel settore, e poi le cosiddette nuove promesse. Oggi vi proponiamo tre modelle note nell’ambiente, che abbiamo incontrato durante le Fashion Week per l’estate 2024.

Grace Elizabeth

Grace Elizabeth da Chanel. Foto Charlotte Mesman

Una delle nostre preferite è Grace Elizabeth (1997). Questa modella americana ha iniziato la carriera nel 2015 con campagne come Guess e Polo Ralph Lauren. È apparsa su molte copertine di Vogue e ha sfilato per Chanel nel 2017. L’abbiamo avvistata (e fotografata) all’ultima settimane della moda a Parigi da Hermès e Chanel. Da qualche stagione ha sostituito i suoi lunghi capelli con un classico pixie cut che fa risaltare ancora di più il suo viso.

Sara Grace Wallerstedt

Sara Grace Wallerstedt da Chanel. Foto Charlotte Mesman

Sara Grace Wallerstedt (1999) con il suo viso delicato, i capelli rossi e le lentiggini è una bellezza moderna descritta come “eterea”. Questa modella americana (del Texas) si è fatta inizialmente notare nel 2016 quando ha sfilato in esclusiva per Proenza Shouler. Da allora è stata sulle passerelle e sulle copertine più importanti. Sara si è descritta come una “nerd che non sapeva nulla della moda” ma non si direbbe. L’abbiamo fotografata da Chanel. È una di quelle modelle che concede sempre una foto ai fotografi di streetstyle.

Annie Arnander

Annie Arnander da Chanel. Foto Charlotte Mesman

Una nuova arrivata assoluta è Annie Arnander. Questa biondissima modella dal viso regolare, fresco e aperto l’abbiamo notata per la prima volta in passerella durante le fashion week per l’estate 2024. Ha sfilato in semi-esclusiva per Gucci ed è stata ingaggiata per Courrèges, Sacai e Chanel. È stato da Chanel che l’abbiamo incontrata e fotografata. Sentiremo ancora parlare molto di questa modella!

