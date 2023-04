Un fisico magro e muscoloso? Facile con il giusto programma di allenamento e una dieta bilanciata

Riuscire a dimagrire per avere un fisico magro, tonico e possibilmente muscoloso è un obiettivo alla portata di tutti. Può sembrare impegnativo, ma con la giusta combinazione di esercizi e dieta è possibile trasformare – letteralmente – il proprio fisico. In questo articolo cerchiamo di darvi alcuni consigli che vi permetteranno di ottenere un fisico più magro e muscoloso, senza per questo stravolgere la vostra vita, grazie al giusto tipo di attività fisica e ad una dieta adeguata.

Allenati con i pesi, anche se non vuoi diventare Schwarzenegger

L’allenamento con i pesi è un componente essenziale di qualsiasi attività fisica che abbia come obiettivo quello di smaltire il grasso in eccesso. Gli esercizi con i pesi aiutano ad aumentare la massa muscolare magra, e la massa muscolare magra a sua volta aiuta ad accelerare il metabolismo, che tradotto in termini semplici significa bruciare più calorie durante tutto il giorno, anche quando non ci stiamo allenando. Alcuni esempi di esercizi di allenamento con i pesi che possono essere inseriti nella routine includono gli squat con bilanciere, gli stacchi da terra, le distensioni su panca. Sono tutti esercizi cosiddetti fondamentali che coinvolgono più gruppi muscolare al tempo stesso, attivando meccanismi di crescita muscolare molto importanti.

Se sei sano, e non hai paura di un po’ di fatica… allora prova l’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT)

L’HIIT (High Intensity Interval Training) è un tipo di esercizio che prevede brevi periodi di esercizio ad alta intensità seguiti da brevi periodi di riposo. Questo tipo di esercizio ha dimostrato di essere estremamente efficace nel bruciare i grassi e aumentare il metabolismo basale. Esempi di esercizi HIIT includono gli sprint di corsa, o con la cyclette, ma sono molti gli esercizi che si prestano a questa tecnica. Ricordatevi che covete essere sani, avere il cuore a posto, e averne parlato prima con il vostro medico. Non si sa mai.

Un po’ meno intenso dell’allenamento HIIT, ma molto utile: l’allenamento cardio

L’esercizio cardiovascolare è un ottimo modo per bruciare calorie e ottenere in tempi relativamente rapidi un fisico più magro. Alcuni esempi di esercizi cardiovascolari che possono essere inseriti nella routine di allenamento (affiancati ad una regolare attività con i pesi) includono la corsa, il ciclismo e il nuoto.

Segui una dieta bilanciata

Una dieta bilanciata è fondamentale per raggiungere i risultati desiderati (se i risultati desiderati sono un fisico più magro e più muscoloso). Concentratevi su alimenti integrali ad alto contenuto di proteine, fibre e grassi sani. Alcuni esempi di alimenti che possono essere inclusi in una dieta bilanciata: carni magre, pesce, frutta, verdura, noci e semi.

Stai alla larga da dolci bevande zuccherate

Le bevande zuccherate contengono molte calorie e contribuiscono senza se e senza ma all’aumento di peso, e parliamo di grasso. Limita il consumo di alimenti troppo lavorati e di bevande zuccherate. Come detto al punto prima concentrati invece sul consumo di alimenti integrali e ad alto contenuto di proteine e grassi sani.

Ottenere un fisico più snello richiede un certo impegno, e la giusta combinazione di esercizi e dieta (bilanciata e adeguata agli obiettivi). Integrando diversi tipi di allenamento (allenamento con i pesi, HIIT, cardio) e seguendo una dieta bilanciata basata su alimenti integrali e proteici è possibile raggiungere in tempi relativamente brevi l’obiettivo di smaltire il grasso in eccesso e di aumentare la massa muscolare.

ADVERSUS