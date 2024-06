Yasmin Wijnaldum, un’altra top model olandese

Yasmin Wijnaldum @ Paris Fashion Week FW 24/25 – Photo ADVERSUS

Cresciuta ad Amsterdam, Yasmin ha sviluppato un interesse precoce per la moda e la il lavoro di modella. A 16 anni ha mosso i primi passi nel mondo della moda, incoraggiata da amici e familiari, nel 2014 ha deciso di partecipare al concorso Elite Model Look, una decisione che avrebbe cambiato la sua vita per sempre.

La partecipazione di Yasmin al concorso Elite Model Look ha rapidamente attirato l’attenzione di scout e professionisti del settore. Anche se non ha vinto, il suo potenziale era comunque già difficile da ignorare e presto ha firmato con Elite Model Management. La sua carriera è decollata rapidamente e non è passato molto tempo prima che sfilasse per alcuni dei più grandi nomi della moda.

Yasmin Wijnaldum @ Paris Fashion Week FW 24/25 – Photo ADVERSUS

La sua stagione di debutto nel 2015 la ha vista sfilare per stilisti di alto profilo come Prada, Jean-Paul Gaultier e Valentino. Questa partenza “con il piede giusto” ha messo in evidenza e sue potenzialità come modella. Il momento di svolta per Yasmin Wijnaldum è arrivato nel 2018, quando ha partecipato alla sfilata di Victoria’s Secret. Questa iconica passerella le ha aperto le porte del mondo della moda e la ha fatta conoscere al pubblico mondiale. Dal suo debutto sulla passerella di Victoria’s Secret, Yasmin è diventata una delle modelle più ricercate dagli stilisti, apparendo da subito in diverse campagne per marchi di lusso come Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Michael Kors.

Yasmin Wijnaldum @ Paris Fashion Week FW 24/25 – Photo ADVERSUS

Dal 2017 al 2019 è stata inserita nella lista delle “Top 50” di Models e nella lista delle “Top Sexiest”. Nel 2018 è stata inserita nell’elenco annuale di Business of Fashion delle 500 persone che plasmano l’industria della moda. Yasmin è finita sulle copertine di riviste prestigiose come Vogue Japan, Vogue Germany e Vogue Mexico, tra le altre. Ha anche sfilato per stilisti famosi come Valentino, Chloé, Giambattista Valli, Kenzo e Loewe. E non solo. Le foto che pubblichiamo in questa pagina sono state scattate subito dopo la sfilata di Stella McCartney Autunno-Inverno 2024 2025 alla Settimana della Moda di Parigi.

Yasmin Wijnaldum @ Paris Fashion Week FW 24/25 – Photo ADVERSUS

Yasmin parla correntemente olandese e inglese e anche un po’ di spagnolo. Al di fuori dell’attività di modella, Yasmin nutre un profondo amore per la musica. Condivide spesso i suoi brani preferiti e le sue playlist con i suoi follower sui social media e nel tempo libero si diverte a suonare il pianoforte. Mentre la carriera di Yasmin continua a procedere al massimo, lei rimane con i piedi per terra e concentrata sui suoi obiettivi a lungo termine. Ha espresso interesse per la recitazione, ed è determinata ad espandere i suoi orizzonti al di là del lavoro di modella.