Alimentazione, integratori e allenamento. L’alimentazione è molto importante per chi si allena, la dieta non è solo dimagrante, ma serve anche a fornire all’organismo energie e ‘mattoni’ per (ri)costruire i muscoli dopo gli allenamenti. Abbiamo intervistato Altin Picari, Personal trainer e preparatore atletico diplomato ISEF e gli abbiamo chiesto tutto quello che abbiamo potuto (ma proprio tutto!) su alimentazione, integratori e allenamento in palestra. Ecco cosa ci ha detto Altin

Quali i tuoi consigli per l’alimentazione di chi si allena in palestra e vuole fornire al proprio organismo i nutrienti più adatti? Quali cibi, quali integratori?

Dobbiamo sempre tenere sempre a mente che l’organismo è una macchina perfetta. Riceve ed elabora le informazioni adattandosi. Questi scambi di trasmissione avvengono tramite ormoni neurotrasmettitori. Noi riceviamo questo feedback, e possiamo anche rispondere. Come? Tramite il cibo e l’allenamento. Conoscendo questi meccanismi possiamo modificare, fino ad un certo punto e per quanto richiede il nostro organismo, il nostro corpo.

Come impostare allora una dieta che sia bilanciata e utile ad ottenere risultati quando ci si allena?

Io consiglio quello che l’uomo e i suoi progenitori hanno sempre mangiato, già prima della nascita dell’agricoltura. La base è un’alimentazione composta da proteine, frutta, verdura, tutti i tipi di semi. Carne, pesce, uova dovranno essere presenti più o meno in tutti i nostri pasti. Proteine animali principalmente.

Il numero dei pasti nell’arco della giornata dovrà essere di circa cinque pasti, uno ogni tre ore. Chi si allena con intensità potrà anche andare a 6 o 7 pasti, ma parliamo di chi si allena seriamente. Ne parleremo più avanti.

E per quanto riguarda vitamine, proteine e integratori?

Le vitamine principali che si dovranno assumere sono la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, il complesso delle vitamine B e tutti i sali minerali. Come integratori consiglio le proteine e gli aminoacidi BCAA (Branched Chain Amino Acids), e la Glutamina che aiuta a recuperare. Antiossidanti come zinco, rame, ferro per favorire la produzione del GH. Il cromo per superare la resistenza all’insulina. Utilizzarli tutti in contemporanea è però inutile, oltre che costoso. Vanno utilizzati a cicli di 15-30 giorni, sospendendo e poi riprendendo. Alternandoli.

Allenamento e dimagrimento. E per chi invece vuole anche dimagrire? Come conciliare allenamenti ed alimentazione?

Il consiglio principale è di nutrirsi. Il dimagrimento è un processo di adattamento, che ha a che fare con educazione alimentare e scelta degli alimenti. Mai saltare i pasti, anzi, assumere sempre almeno 5 pasti al giorno. È la qualità delle calorie che conta. Se associamo un regime alimentare come questo a 3 o 4 allenamenti settimanali avremo i migliori risultati.

Non è solo la quantità del cibo che conta, ma la qualità. Con l’educazione alimentare riusciamo a nutrirci bene e a dimagrire, anche senza allenamento. Ma se siamo capaci di trovare il tempo per allenarci, allora consiglio un allenamento con i pesi per aumentare la massa muscolare e invertire il rapporto massa grassa massa magra, allora siamo sulla strada giusta.

Saltare i pasti quindi non serve?

Saltare i pasti fa l’effetto opposto. Come abbiamo detto prima, il nostro organismo è una macchina perfetta. In questi casi se saltiamo i pasti rallenta il metabolismo, come misura di difesa da parte del nostro organismo.

Alessio Cristianini per ADVERSUS

Ringraziamo Altin Picari

Personal trainer e preparatore atletico

Diplomato ISEF

Master in Management di attività e strutture sportive

altin.picari@hotmail.it