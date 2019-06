Allenamento bicipiti concentrati con manubrio

Uno degli esercizi più facili da eseguire anche a casa, e sicuramente uno dei migliori per far ingrossare i bicipiti. Ma anche uno dei più difficili da eseguire correttamente. Se state cercando di far crescere questi benedetti bicipiti… leggete come.

L’esercizio che vi illustreremo in questo breve articolo si chiama”bicipiti concentrati con un manubrio, e praticamente tutti lo conoscono. Ma non tutti sanno come lo si deve eseguire correttamente.

Seduti su una sedia o sul bordo di una panca, afferrate un manubrio e piegate il busto in avanti, in modo che il gomito sia appoggiato alla parte interna del ginocchio. Il manubrio dovrebbe sfiorare il pavimento senza toccarlo. Il palmo della mano rivolto all’interno.

Adesso, tenendo la parte superiore del braccio bene ferma, con il gomito ben puntato contro la parte interna del ginocchio, iniziate la contrazione del bicipite. Lentamente, e concentrandovi sul muscolo che state allenando.

Arrivati al massimo della contrazione (il manubrio dovrebbe sfiorarvi il naso) mantenete la posizione un secondo, e poi iniziate una lenta discesa. La discesa dovrebbe durare il doppio della salita, ricordatevi che anche la fase negativa del movimento è importante.

Questo che vi abbiamo descritto è il movimento base, quello classico. Poi è possibile apportare qualche piccola variazione.

Ad esempio, ruotare il polso mentre salite e mentre scendete, in questo modo si colpiranno diverse parti e capi (il bicipite ha due capi) del muscolo.

Oppure tenere il manubrio ‘a martello’, ruotando l’avambraccio leggermente più verso l’esterno.

L’importante è che sentiate il muscolo lavorare, e che non vi aiutiate troppo con movimenti del corpo (si chiama bicipiti concentrati con manubrio perché è un movimento di concentrazione, cosa pensavate?)

Per questo esercizio non è necessario usare pesi pesanti, l’esecuzione è la cosa più importante. Al termine di ogni serie dovreste sentire un leggero bruciore al bicipite, e vederlo bello ‘pompato’. Se non sentite niente, vuol dire che state eseguendo il movimento in maniera non corretta, o che il peso è troppo leggero.

Buoni bicipiti a tutti ;)

