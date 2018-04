Come dimagrire in tempo per le vacanze? Ecco i consigli degli esperti per dimagrire e tonificare il corpo

Dimagrire e tonificare è l’obiettivo di molti, moltissimi, quando la vacanza al mare si fa più vicina. E noi vi spieghiamo come dimagrire e ottenere un corpo di cui non vergognarsi in spiaggia con i consigli degli esperti. Da anni intervistiamo dietologi, nutrizionisti, preparatori e personal trainer, ed abbiamo raccolto una vera e propria ‘enciclopedia’ in tema di dimagrimento e tonificazione.

Una serie di consigli molto attendibili e sicuramente utili in un periodo come questo, quando si inizia a pensare al costume da bagno, alle magliette attillate… e si sente di dover fare qualcosa. E in fretta!

1) La dieta prima di tutto. Se dobbiamo scegliere tra dieta ed attività fisica, parola degli esperti, è la dieta dimagrante quella che detererminerà il nostro peso, e la quantità di grasso. Una dieta bilanciata, completa e possibilmente preparata da un addetto ai lavori è sicuramente la miglior garanzia di successo. Mangiare senza limiti per poi andare a fare una camminata o una corsetta non serve a nulla. Dovendo scegliere tra dieta bilanciata senza attività fisica, e attività fisica ma mangiando senza limiti, tutti gli esperti consigliano la prima soluzione.

2) L’attività fisica diventa importante quando oltre a calare di peso si vuole tonificare i muscoli. Non necessariamente farli crescere di volume, ma tonificarli. Gli addominali allenati hanno un aspetto chiaramente diverso da addominali senza tono muscolare. Le braccia si trasformano, sia nell’uomo che nella donna, se vengono allenate anche solo con pesi leggeri. Il sedere… le gambe… potremmo andare avanti ma ci siamo capiti 🙂

3) Gli integratori, soprattutto se la dieta è piuttosto severa, diventano importanti e anche in questo caso un medico o un preparatore atletico preparato possono dare consigli molto utili. Si tratta, come dice il nome di questa categoria di prodotti, di integrare quanto non riusciamo ad introdurre nell’organismo attraverso la dieta. E allora vitamine, minerali, magari proteine ed aminoacidi possono aiutarci in maniera davvero determinante.

4) Visualizzate i risultati, realisiticamente, che volete ottenere. Magari scriveteli, tenete un diario in cui registrate frequenza degli allenamenti, dieta, difficoltà che potete incontrare, pensieri e delusioni. Sembrerà strano, ma tenere un dierio è molto importante per seguire la via senza perdersi, senza perdere la motivazione, per evitare di commettere ma soprattutto di ripetere errori alimentari o nell’allenamento.

5) Sappiate resistere alle tentazioni. Lo stress, le preoccupazioni, spesso anche amici e familiari, faranno di tutto per farvi desistere. Non si capisce perchè, ma quando uno decide di rimettersi in forma iniziano a fioccare i “ma no che sta già benissimo così…”. Ascoltateli, sorridete, e poi continuate con il vostro personale piano di allenamento ed alimentare. Vi rivedrete in spiaggia!

