Katrina Dubrovskaya. Lunghi capelli rossi e occhi blu come il mare. La nostra nuova modella di copertina

Spoiler alert: la nostra nuova modella di copertina, Katrina Dubrovskaya, merita un posto d’onore nel pantheon delle modelle di copertina di ADVERSUS. Raramente incontri una modella con cosi tanto talento e così creativa come Katrina. Katrina è una bellezza sorprendente, capelli rossi fiammanti e luminosi occhi azzurri, ma a parte il suo aspetto, siamo stati particolarmente colpiti dalla sua bravura nel posare.

Non appena di fronte alla telecamera, Katrina è inarrestabile. È un vulcano di idee, un vulcano di energia e di creatività. È tutta ispirazione. Sembra essere in grado di leggere i pensieri del fotografo, ancora prima di averle spiegato l’idea che lei, Katrina, ti ha ispirato, la sta già mettendo in pratica. Può sembrare un ragionamento contorto, ma credetemi, la vita di un fotografo diventa molto più semplice con una modella così.

Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini Katrina Dubrovskaya Adversus Cover Model - Foto Alessio Cristianini

Katrina Dubrovskaya viene dalla Russia, e trascorre (quasi) più tempo sull’aereo che a terra. Con una sola valigia, vola da un paese all’altro. Raramente rimane per un tempo più lungo nello stesso posto. Ovunque vada, Katrina è a casa.

Katrina Dubrovskaya non è solo una modella. Ha studiato arte ed è una pittrice di talento. Ero all’inaugurazione della sua mostra “Psychedelic Spirits” a Bangkok e sono rimasto colpito dal suo lavoro, i suoi quadri riflettono la sua energia positiva il suo forte spirito. È stato a Bangkok che abbiamo fotografato questa straordinaria bellezza dai capelli rossi e realizzato il breve video ispirato a Harley Quinn (dal film Suicide Squad) che vedete più sopra. Foto e video possono essere visti su questa pagina.

Basta parlare di Katrina. Guardatevi un’occhiata la galleria fotografica e il video ;-)

Se volete conoscere meglio Katrina seguitela sulla sua pagina instagram https://www.instagram.com/katrina_model/ e se vi interessano i suoi quadri, questa è la pagina instagram di Katrina Dubrovskaya artista https://www.instagram.com/katopainting/

Ho la sensazione che non sarà l’ultima volta di Katrina su Adversus. Staremo a vedere… :-)

