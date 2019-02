L’allenamento per tonificare i muscoli

I giorni dell’allenamento con i pesi per ‘gonfiarsi’ sono passati da tempo. Anche in palestra la tendenza principale è ottenere un fisico tonico, definito e proporzionato. L’allenamento per il tono muscolare. Quando non si vuole ‘ingrossare’, ma si vuole tonificare? Risponde Alessio Rinelli Personal Trainer e Massaggiatore Sportivo a Milano

Si associa spesso l’allenamento con i pesi all’aumento della massa muscolare. ma non tutti vogliono ingrossare, soprattutto le donne che si iscrivono in palestra. Chi si allena con i pesi è destinato a vedere un aumento della massa muscolare oppure è possibile ‘tonificare senza ingrossare’?

I giorni dell’allenamento con i pesi per ‘gonfiarsi’ sono passati da tempo. Anche in palestra la tendenza principale è ottenere un fisico tonico, definito e proporzionato. Questo risultato non è certo facile da ottenere, ma con un corretto protocollo di allenamento studiato da un personal trainer qualificato e la giusta dieta si possono ottenere risultati straordinari in termini di definizione muscolare.

Ma allora quali sono le regole a cui attenersi per un allenamento con preveda anche l’uso dei pesi ma non faccia ingrossare i muscoli?

Per essere tonici e definiti è importante bruciare più calorie di quelle che si assumono. Il nuovo approccio all’allenamento con i pesi deve considerare questo fattore e introdurre i superset e il circuit speed trainig.

I Superset sono una tecnica di allenamento in cui si esegue un set di allenamento per un gruppo muscolare e subito dopo un altro set per il gruppo muscolare antagonista. Per esempio un set di biceps curls seguito da un set di overhead triceps press. Allenando i muscoli antagonisti, mentre un gruppo lavora, l’altro riposa. Questo elimina il tempo di recupero e aumenta il totale di calorie bruciate.

Il Circuit Speed Trainig funziona in modo simile ai superset. Consiste nell’esecuzione di un circuito di esercizi per tutti i distretti muscolari. Si esegue un set di ogni esercizio prima di passare al successivo senza tempo di recupero tra un set e l’altro. Una volta terminato l’intero circuito, dopo un breve riposo, si ripete l’intero circuito per tre o quattro volte.

A differenza dell’allenamento finalizzato ad aumentare la massa muscolare, questo tipo di workout non prevede lunghi tempi di recupero alla fine di ogni serie. Al contrario, mantenere un certo ritmo nell’esecuzione aiuterà ad incrementare il metabolismo e bruciare più calorie.

Alessio Rinelli è un Personal Trainer e Massaggiatore Sportivo che vive e lavora a Milano. – Dopo la Laurea in Scienze Motorie e Sport presso l’Università degli Studi di Milano e il conseguimento di vari Master nel campo dello sport, dell’alimentazione e del fitness, Alessio ha elaborato un nuovo ed efficace approccio al fitness che lo ha portato ad essere uno tra i più quotati personal trainer di Milano. Alessio Rinelli svolge la propria attività per alcune delle migliori palestre e spa milanesi, avvalendosi anche di un collaudato team di professionisti con competenze specifiche per il raggiungimento degli obbiettivi dei clienti. Tra le sue specialità figurano anche l’allenamento a domicilio completo ed efficace, nonché il personal training “online”, vera e propria novità nel settore. Per ulteriori informazioni: www.alessiorinelli.it

