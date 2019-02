Olga Novoselova, la nostra nuova modella di copertina, di certo non il nostro più grande errore ;-)

Olga Novoselova è la nostra nuova modella di copertina. A dire il vero la definizione di modella è forse un po’ restrittiva, Olga è un’attrice (e una attrice ricca di talento, come potete vedere nel nostro piu recente short movie “Your Biggest Mistake”) oltre ad essere una imprenditrice. Abbiamo trascorso una piacevolissima mattinata scattando le foto per questo servizio, e girando le scene del video che vede Olga Novoselova protagonista. Ah sì, ho dimenticato di aggiungere che il tutto avveniva nel cuore di Bangkok, Thailandia, dove Olga vive e si gode il clima, il buon cibo locale, e un ambiente di artisti internazionali molto creativo di cui lei ormai fa parte integrante.

Olga è russa, ed ha un background come interior designer in Russia, prima di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha vissuto per due anni, e infine spostarsi in Asia, dove ha scelto Bangkok come base. Per il momento, almeno.

Olga è stata di grande aiuto nella produzione del nostro short movie “Your Biggest Mistake”, sia dal punto di vista creativo che della recitazione. Guardate il video, perché ne vale la pena. Leggete l’intervista qui sotto ma soprattutto non dimenticate di sfogliare le 12 bellissime foro della sua galleria. Olga è pur sempre la nostra nuova modella di copertina… Alessio

GUARDA IL VIDEO: YOUR BIGGEST MISTAKE CON OLGA NOVOSELOVA

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA CON OLGA NOVOSELOVA

GUARDA LA GALLERIA DI FOTO

Olga Novoselova ADVERSUS Cover Model - Photo Alessio Cristianini

Parlaci di te, e della tua storia…

Mentre studiavo all’università pensavo sempre che avrei voluto fare qualcosa di creativo, come professione. Ero una arredatrice d’interni. Dopo un paio di anni di questo lavoro ho viaggiato negli Stati Uniti, per due anni. Poi mi sono trasferita nuovamente in Russia, e dopo qualche tempo ho deciso di esplorare il mondo, e mi sono spostata in Asia. Quando ho visto la Thailandia mi sono innamorata di questo paese, della cultura, della natura, del clima che è molto caldo soprattutto se lo paragoni al freddo della Russia, molto meglio per me.

In questo paese ho incontrato persone molto interessanti, fotografi, artisti, truccatori, modelle, attrici, e così sono rimasta qui, e qui ho iniziato a recitare professionalmente – lo facevo già in Russia – ma qui a Bangkok ho iniziato a farlo più seriamente.

Frequenti delle scuole di recitazione anche a Bangkok?

Al momento a Bangkok seguo vari corsi di recitazione. Uno di questi è un corso tenuto da Kaprice Kea, regista e casting director inglese, lui si concentra principalmente sulla recitazione fisica. Recentemente ho anche iniziato a seguire i corsi di recitazione organizzati da una mia amica, Olga Andrievskaya, lei è Ucraina, ma anche lei vive a Bangkok. Le sue lezioni di recitazione sono incentrate sugli stati emotivi, su come controllare le emozioni, come farle uscire. Quando vivevo in Russia ho frequentato la scuola di recitazione di San Pietroburgo, la mia coach era Natalie Sitak – regista. Il suo metodo era il metodo Stanislavski e Michael Chekhov. È stato molto utile, e mi serve ancora adesso nella mia recitazione.

Parlaci della tua vita a Bangkok. Cosa fai, oltre a lavorare come attrice e modella?

Gran parte della mia vita a Bangkok è dedicata al lavoro come modella e come attrice, ma trascorro anche molto tempo a Pattaya. A volte può sembrare che io mi diverta e basta, ma sono anche co-manager di due businesses a Pattaya, un ristorante di specialità russe e un mini-hotel.

Cosa ti piace di Bangkok?

Amo davvero vivere a Bangkok, è una grande città che si sta sviluppando molto velocemente, con molte imprese e industrie. Specialmente l’industria cinematografica, ci sono molti artisti, attori e attrici. La comunità di artisti è molto grande, ci sono molte mostre, sono veramente fortunata a poter far parte di questa comunità di artisti qui a Bangkok. Qui vivono e convivono molte culture e nazionalità, si parlano molte lingue diverse. E poi qui puoi trovare ristoranti e cucine di ogni parte del mondo, è davvero un bel posto in cui vivere.

Parlaci della Thai Boxing… che tu pratichi, giusto?

Ho iniziato ad allenarmi con la Thai Boxing più di tre anni fa, mi piace moltissimo, mi aiuta a tenermi in forma, è una delle migliori forme di attività fisica per me. Se salto anche solo un giorno mi pare di aver perso qualcosa, mi aiuta a liberarmi dallo stress e dalla negatività, in un modo piacevole e non violento.

I tuoi piani per il futuro?

La vita mi ha mostrato che è meglio non fare troppi piani per il futuro, ma godermi quello che faccio al momento, stare con le persone che mi piacciono e a cui piaccio. Quello che so di certo è che continuerò a seguire la mia passione, a fare quello che mi piace fare, vivere dove mi piace vivere e – par farla breve – il mio piano per il futuro è… essere felice ;-)

Potete seguire Olga su instagram @olga__official__

