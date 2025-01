Il tema della collezione è stato un viaggio attraverso i secoli, mescolando il vecchio con il nuovo in un cocktail di contraddizioni e innovazioni

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Benvenuti nell’era dell’iperinformazione, un’era in cui siamo costantemente bombardati da un flusso di contenuti. La nostra esperienza online è orchestrata dagli algoritmi, ma Prada ci ricorda che l’essere umano non si lascia incasellare in logiche predefinite. La collezione primavera estate 2025 di Prada è una celebrazione dell’individualità, un dialogo tra l’ordine delle macchine e il caos della creatività umana.

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Ogni look della sfilata è un universo a sé, riflettendo la complessità del presente. Prada ha mixato stili da diverse epoche, sfidando ogni nozione di tempo lineare nella moda. Qui, il concetto di supereroe emerge come simbolo della forza trasformativa dell’individuo, dove ogni scelta diventa un atto di libero arbitrio, un inno alla pluralità.

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Il tema della collezione è stato un viaggio attraverso i secoli, mescolando il vecchio con il nuovo in un cocktail di contraddizioni e innovazioni. Abbiamo visto influenze gotiche stravolgere le silhouette, con tacchi a spillo e colletti asimmetrici che aggiungono un tocco di oscurità chic.

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Lo sportswear ha trovato una nuova vita, ma non come lo conosciamo. Dettagli come i fili nei colletti delle camicie creano angoli insoliti, sfumando i confini tra casual e haute couture.

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Gli accessori sono stati protagonisti indiscussi. Le borse a soffietto hanno conquistato il cuore di tutti, mentre gli occhiali da sole geometrici hanno introdotto un elemento di sorpresa e modernità.

Sfilata Prada Donna Primavera Estate 2025: Infinite Present – Photo courtesy of Prada

Le calzature? Un vero e proprio playground di stili. Modelli classici sono stati rivisitati per adattarsi al guardaroba moderno, offrendo una vasta gamma di opzioni che completano perfettamente l’estetica eclettica della collezione.