Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring. New entry nelle vetture sportive Porsche ad alte prestazioni: al 67° Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte (IAA), in programma dal 12 al 24 Settembre 2017, debutta la 911 GT3 con pacchetto Touring. Disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei marce, è dotata di uno spoiler posteriore estraibile, come la 911 Carrera, che sostituisce l’alettone posteriore fisso. Il sobrio design esterno custodisce pura tecnologia da gara: il motore aspirato da quattro litri, derivato dal Motorsport, eroga 368 kW (500 CV) e sviluppa una coppia di 460 Nm. Gestendo opportunamente i cambi marcia, la 911 GT3 con pacchetto Touring accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 316 km/h.

La denominazione «pacchetto Touring» rimanda ad una versione dell’equipaggiamento della 911 Carrera RS risalente all’anno modello 1973. Già all’epoca, il puristico design 911 e i classici elementi dell’equipaggiamento interno rivestivano un ruolo centrale. La nuova 911 GT3 con pacchetto Touring riprende questa idea, modernizzandola. Questa versione si rivolge quindi agli appassionati delle vetture sportive di pregio che mostrano una particolare predilezione per un look sobrio e il classico piacere di guida.

Oltre alle dotazioni del pacchetto Clubsport e Alcantara, Porsche offre quasi tutte le opzioni della 911 GT3 anche in combinazione col pacchetto Touring come, ad esempio, tutti i colori dell’esterno e dei cerchi, l’impianto frenante in ceramica PCCB, il sistema di sollevamento, i fari principali a LED, tutte le versioni dei sedili, il pacchetto Chrono e i sistemi audio.

L’opzione pacchetto Touring può essere ordinata da subito ed è disponibile a scelta senza sovrapprezzo. In Italia, la 911 GT3 con pacchetto Touring è offerta a 157.580 Euro, inclusa IVA e dotazione specifica dei singoli Paesi.

Vettura sportiva ad alte prestazioni sotto ogni aspetto

Anche nella versione con pacchetto Touring, la carrozzeria della GT3 resta invariata, ad eccezione della parte posteriore. Quindi sono presenti ampie prese d’aria nel frontale ridisegnato e la presa d’aria, tipica del modello, posta davanti al cofano del vano bagagli. Le luci anteriori e posteriori, non scure, sono identiche. Nella vista laterale dominano i cerchi in lega leggera fucinati con serraggio centrale. Anteriormente la vettura monta pneumatici 245/35 ZR 20 su cerchi da nove pollici e posteriormente pneumatici 305/30 ZR 20 su cerchi da dodici pollici. Grazie alla carrozzeria più larga di 44 millimetri rispetto alla 911 Carrera nella zona dei passaruota, gli pneumatici generano un’impressione di potenza e l’assetto ribassato di 25 millimetri rafforza questo effetto di larghezza.

Aerodinamica sportiva: spoiler posteriore con profilo supplementare

La sobrietà della forma si esprime subito nella parte posteriore. L’ala dello spoiler posteriore estraibile, ripreso dalla serie 911, è dotata di profilo aerodinamico (Gurney Flap) nel colore della vettura. La griglia del cofano posteriore appositamente progettata reca la targhetta «GT3 touring». Ulteriori elementi distintivi: le cornici dei cristalli laterali, i terminali dell’impianto di scarico sportivo, gli ugelli lavafari e la scritta Porsche nella parte posteriore in colore argento. Nel pacchetto opzionale «pacchetto Touring esterno in colore nero» questi elementi sono in colore nero come nella 911 GT3. Le luci anteriori e posteriori sono scure.

Interni in pelle

Negli interni domina l’atmosfera della classica vettura sportiva con cambio manuale e, in sintonia col carattere di una vettura GT puristica, l’Alcantara cede il posto alla pelle pregiata. La corona del volante con marcatura alle ore dodici, la leva del cambio, i poggiabraccia nel rivestimento porte, il coperchio del vano portaoggetti nel tunnel centrale e le maniglie delle porte sono rivestiti in pelle liscia. La fascia centrale dei sedili è in tessuto in colore nero e sui poggiatesta è impresso lo stemma Porsche. Tutte le cuciture degli interni parzialmente in pelle sono realizzate in filo in colore nero. Le modanature in alluminio in colore nero completano l’immagine dell’abitacolo.

Il più potente motore aspirato sei cilindri derivato dal Motorsport

Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring. Trazione e telaio sono uguali in tutte le 911 GT3 con cambio manuale, compresa la versione con pacchetto Touring. Il motore boxer aspirato a sei cilindri con cilindrata di quattro litri deriva da vetture da corsa come la 911 RSR o la 911 GT3 Cup. Si tratta del più potente motore aspirato con iniezione diretta e con la cilindrata più elevata che Porsche abbia mai sviluppato per un motore boxer sei cilindri destinato all’impiego su strada. Il propulsore è caratterizzato da un concetto di regime elevato. L’albero a gomiti ruota fino a 9.000 giri al minuto. Un’autentica eccezione anche fra i motori delle vetture sportive.

Il rapporto di trasmissione delle sei marce è perfettamente funzionale alla potenza erogata dal motore ed offre un cambio particolarmente sportivo. Grazie ad una funzione di accelerazione intermedia automatica, i passaggi alle marce inferiori sono accompagnati da un sound emozionante. Si attiva tramite il «tasto Sport» posto sul tunnel centrale e, grazie ad una sincronizzazione più rapida degli ingranaggi, offre cambi marcia ancora più dinamici. Il cambio manuale sportivo GT trasferisce la forza ad un differenziale posteriore autobloccante meccanico con interventi frenanti automatici (PTV).

Veloce in curva, stabile su rettilineo: telaio rigido con asse posteriore sterzante

Il telaio della 911 GT3 rappresenta l’esperienza Porsche nel Motorsport. Oltre alla progettazione di base ottimizzata in funzione della precisione, il telaio convince per le elevate caratteristiche di maneggevolezza, alle quali contribuisce l’asse posteriore sterzante attivo che, in base alla velocità, orienta le ruote posteriori in direzione uguale o contraria a quella delle ruote anteriori, ottimizzando l’agilità o la stabilità. La dimensione degli pneumatici su entrambi gli assi è tale che le ruote anteriori possano trasferire in modo ottimale le forze sterzanti e frenanti, mentre le ruote posteriori assicurano trazione e direzione di marcia.

App Porsche Track Precision di serie

Oltre al Porsche Communication Management (PCM), incluso modulo di navigazione online con informazioni sul traffico in tempo reale, l’equipaggiamento di serie di ogni 911 GT3 comprende anche il modulo Connect Plus e l’app Porsche Track Precision. Con questa app, Porsche offre al guidatore la possibilità di visualizzare, memorizzare e analizzare in modo dettagliato i dati di guida sul proprio smartphone.