Dsquared2 collezione primavera estate 2024

Aprite il colletto, annodate il maglione sulle spalle e iniziamo. La collezione Dsquared2 Primavera Estate 2024 mescola elementi essenziali preppy e dettagli spinti, è un mash-up che riprende anche i look delle collezioni Dsquared2 d’archivio.

L’abbigliamento ispirato al golf e al tennis si mescola con firme grezze. Una polo a righe da uomo si ibrida con una camicia abbottonata a righe, pantaloncini di jeans e calzini argyle, una gonna da tennis da donna si mescola a un’elaborata collana di perle abbinata a una giacca doppiopetto, con sandali metallici allacciati alla caviglia decorati con foglie di marijuana. Un logo familiare, l’iconica lingua dei Rolling Stones, assume una nuova dimensione in un top da donna con perline e in una canottiera da uomo a taglio verticale.

Il denim si presenta senza fronzoli e sexy: i jeans a vita bassa delle ragazze sono tagliati sotto la cintura e sulle cosce con una rete di anelli di resina, i jeans da uomo sono lavati e rielaborati con una zip sul retro che rivela la biancheria intima – un taglio ispirato a una silhouette di jeans Dsquared2 degli anni 2000. Altri jeans sono ricoperti di borchie piatte o presentano stelle ritagliate, che vengono lavorate anche in un gilet cut-off.

Una stampa colorata a onde vorticose appare sui jeans da uomo, su una camicia sbottonata fino al petto e su una canottiera. Stampe floreali in stile rétro colorano i set di biancheria intima da uomo, il tema coordinato viene ripreso in un set di pantaloncini di raso e bomber, e in pantaloni di pelle color bronzo con zip a vista sul cavallo abbinati a una T-shirt stile rugby. I ragazzi portano borse da tennis e borsoni smaltati con grafiche in stile sport americano.

Per un mix-up definitivo, il tessuto per cravatte da uomo viene tagliato in una minigonna da donna e abbinato a una giacca boucle con camicia, indossata con delicati sandali avvolti alla caviglia e ornati da fiori trapuntati. In una gamma di colori pastello, fiori trapuntati e farfalle decorano un miniabito nudo con corsetto in vita. Un cardigan argyle ricoperto di pietre di cristallo è modellato in un miniabito, la cui scollatura e le cui spalle sono caratterizzate dalle maniche annodate, come se fossero casualmente appoggiate lì. Un’altra versione della camicia da rugby a righe è ritagliata e annodata sul busto, con un reggiseno incorporato sotto.

Gli accessori includono la borsa con cintura gotica, con lacci stile rugby ai lati, la borsa Open Your Heart a forma di cuore in resina glitterata e l’intimo in maglia da baseball. Il retro di un berretto da baseball con il suo cinturino di collegamento è incorporato nei polsini delle maniche di una giacca di jeans da donna.

Anche l’iconica star italiana del cinema per adulti, Rocco Siffredi, ha collaborato a una selezione di pezzi, tra cui sandali da piscina, cinture e top alti.