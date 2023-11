La donna Elie Saab per la primavera estate 2024 è colorata, vibrante e abbondante di spirito frizzante. Riempie il quotidiano con una luce eterna che trabocca per illuminare l’ombra della luna.

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

Naturalmente chic, carismatica e di una luce lunare, la donna Elie Saab segue le vibrazioni mediterranee alla ricerca di feste sfarzose che si sviluppano nel suo bagliore notturno. Si muove senza sforzo tra i bicchieri che tintinnano e le folle che si rilassano, attraverso piste da ballo e lati di piscine che riflettono il prêt-à-porter Elie Saab primavera estate 2024 dalle sfumature bluastre scintillanti.

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

Texture leggere dai colori vivaci e interpretazioni a pois accentuano le linee energetiche e i contorni casual di silhouette semplici. Cocktail monocromatici forti di Cosmopolitan Pink portano un’esplosione di sapore agli abiti safari di denim di cotone e ai completi pantalone a gamba larga. Tulle ricamato Coral Spritz si mescola con delicati pizzi, in conversazioni su bralette giovani e trasparenti, canottiere e gonne attillate con bordi intricati di sottile effervescenza.

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

La donna incandescente di Elie Saab è sempre pronta per raduni al chiaro di luna in look radiosi che portano bagliori felici alla serata. Abiti estivi a schiena scoperta con orli a cordoncino sono freschi come un giardino in pizzo inglese bianco oversize. Spirali di organza di agrumi sbocciano dagli orli monocromatici di giacche bomber di seta svolazzanti. Chunky di zaffiri, rubini e catene di platino tracciano un caftano bianco con un elegante mantello.

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

Gocce di perline Spritz e Gin Blue scendono lungo abiti asimmetrici con ritagli geometrici giocosi. Naturalmente, la festa non è mai completa senza platform di rafia, mini borse a mano e gioielli di pietre preziose stravaganti.

Elie Saab collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

