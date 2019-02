Le nuove tendenze capelli uomo estate 2019. Ecco i nuovi tagli corti

I tagli di capelli cortissimi saranno sempre di moda, per gli uomini almeno. Per tagli cortissimi intendiamo capelli (quasi) rasati o appena un po’ più lunghi. Per aggiungere un tocco moderno al look capelli potete optare per un colore per capelli appariscente, come il platino.

Molto trendy sono anche i tagli di capelli cortissimi ma non rasati, ma con appena appena un po’ di movimento, nei quali i capelli vengono portati in avanti.

Il vantaggio dei tagli cortissimi è che sono facilissimi da gestire. Sono dei cosiddetti tagli ‘wash & go’. Basta presentarsi regolarmente dal parrucchiere per mantenere il taglio ultracorto.

Molto up-to-date sono anche i tagli cortissimi con una frangetta. Guardate le foto qui sotto. Una frangia mini, un trend per il 2019, fa la differenza e rende molto moderno il taglio. Chi osa?

Un’ultima cosa: è sempre importante affidarsi ad un parrucchiere esperto perché i tagli di capelli cortissimi possono sembrare facili, ma non lo sono. Questo vale soprattutto per quei tagli corti con un minimo di movimento.

Guardate le foto e scegliete il vostro taglio.

ADVERSUS