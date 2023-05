Sei proprio sicuro che il tuo look moda sia… all’ultima moda? Sei davvero pronto per la nuova stagione? Scopri le 10 tendenze moda uomo per l’estate 2023.

10 tendenze moda uomo da conoscere assolutamente per l’estate 2023. Photo courtesy of Diesel, JW Anderson, Diesel, Prada, Saint Laurent

Sei proprio sicuro che il tuo look moda sia… all’ultima moda? Sei davvero pronto per la nuova stagione? Scopri le 10 tendenze moda uomo per l’estate 2023.

Le 10 tendenze moda uomo per l’estate 2023

L’era dei completi eleganti è davvero definitivamente conclusa? La moda maschile ha davvero imboccato una strada completamente nuova, in cui tutte le regole tradizionali vengono stravolte? Sembra proprio di sì. Le tendenze della moda maschile per l’estate 2023 sono veramente originali, innovative, colorate e ci sfidano as uscire dalla nostra comfort zone.

10 tendenze della moda maschile da conoscere assolutamente:

#1 Colore

Il colore continua a dominare le collezioni maschili. Colori accesi, fantasie, ma anche colori neutri. Un colore che vedremo molto (e indosseremo) è il viola in tutte le sue sfumature. Abbiamo visto questo colore da Saint Laurent (viola scuro), da Louis Vuitton (blu viola), da Paul Smith (lilla) e da Hermès (pastello). Vediamo ancora look in cui lo stesso colore viene indossato dalla testa ai piedi, ma anche combinazioni innovative di colori e stampe.

#2 Volumi oversize

I volumi rimangono generalmente ampi, grandi e voluminosi. Camicie oversize, giacche oversize e pantaloni larghi. Anche i jeans questa stagione sono di nuovo ampi, forse ancora più ampi di prima. Questo non toglie che sulle passerelle, come da Prada, vediamo anche molti abiti su misura con silhouette snelle.

#3 Trench coat kaki (lunghi)

10 tendenze moda uomo da conoscere assolutamente per l’estate 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

I trench coat vanno forte questa stagione e preferibilmente li indosseremo nel tradizionale colore kaki. Sono i volumi e le proporzioni a distinguere i trench coat del 2023 dai cappotti delle stagioni passate.

#4 Pantaloni cargo

Un must assoluto per il tempo libero sono i pantaloni cargo: ampi e con grandi tasche applicate. La tendenza workwear la troviamo anche in altri capi come giacche, gilet e bermuda.

#5 Denim su denim

10 tendenze moda uomo da conoscere assolutamente per l’estate 2023. Photo courtesy of Fendi

Il denim è più hot che mai! Abbiamo visto tanto denim sulle passerelle uomo per la primavera estate 2023, anche da parte di case di moda che normalmente non si occupano di denim. La combinazione più cool è ancora denim-su-denim e questa tendenza viene estesa anche agli accessori moda: cappellini in denim, borse, scarpe.

#6 Pantaloncini e bermuda corti

Sarà di nuovo un’estate piena di pantaloncini corti. Questa stagione li indossiamo più corti rispetto alle stagioni precedenti (appena sopra la coscia). I modelli vanno dai pantaloncini sportivi retrò con elastico in vita ai pantaloncini in pelle nera a sorpresa! (vedi ancora Prada). Chi ha coraggio?

#7 Pelle per l’estate

A proposito di pelle. La pelle per l’estate è un’altra tendenza della moda uomo per l’estate 2023, un trend che vedremo molto. Giacche di pelle, cappotti di pelle, giubbotti di pelle, pantaloni di pelle e, come abbiamo detto, pantaloncini di pelle. Indossate la pelle sulla pelle per un look alla moda davvero supercool. Un’altra combinazione: pelle colorata su denim.

#8 Look da marinaio

10 tendenze moda uomo da conoscere assolutamente per l’estate 2023. Photo courtesy of Billionaire

Maglioni a righe, giacche con bottoni dorati, pantaloni bianchi. Il look marinaio fa un grande ritorno questa estate. Finalmente qualcosa di classico!

#9 Total black

Tirate fuori il vostro lato dark con un look total black. Possiamo aver assistito ad una esplosione di colori su gran parte delle passerelle, ma il nero è tornato alla grande. Sicuramente avrete ancora molto nero nell’armadio. Tiratelo fuori e create combinazioni innovative!

#10 Cappellini da baseball

Anche per quanto riguarda gli accessori c’è di nuovo molto da fare. Ai piedi indosseremo sneaker, ciabatte, sandali, orribili zoccoli di gomma, stivaletti, stivali da cowboy e mocassini e sulla testa… un cappellino da baseball! Con il bucket hat dell’anno scorso starete ancora bene ma iniziate a pensare al cappellino da baseball…

Charlotte Mesman per ADVERSUS