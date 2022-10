Alexander McQUEEN collezione donna primavera esrate 2023

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

“Questa collezione riguarda la ricerca dell’umanità e della connessione umana. L’occhio è un simbolo di quell’umanità, un registro di emozioni, un’espressione di unicità. I nostri vestiti sono progettati per potenziare. Sono spogliati, sezionati e focalizzati su taglio, drappeggio e silhouette. Abbiamo anche esaminato il lavoro di Hieronymus Bosch, al tempo stesso oscuro e bellissimo.

Sarah Burton, Direttore Creativo

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

SCARPE

Sandali nudi con tomaia in plexi trasparente o pelle nera e tacco a spillo in tinta unita. Stivali a metà polpaccio in maglia compatta di viscosa e ricami con tacco a zeppa shard. Stivaletti con plateau in pelle. Stivali alti con plateau in pelle e ricamati con dettagli slash.

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

GIOIELLERIA

Ear cuff e anelli in metallo argentato lucido e resina nera. Orecchini, anelli e polsini in metallo argento antico e vernice nera. Parure asimmetriche in metallo argento antico con cristalli e in vernice nera con pietre jet. Orecchini e anelli in resina sfaccettata in metallo argento antico e resina nera. Anelli shard e paraorecchie in metallo argento antico e vernice nera.

Alexander McQUEEN collezione donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

BORSE

La borsa Slash in pelle con tracolla a catena in metallo e chiusura Skull Four-Ring. La borsa Peak in pelle con chiusura a telaio curvo a quattro anelli e tracolla a catena in metallo. La borsa Bow in pelle. Il Jeweled Hobo in pelle con chiusura Skull Four-Ring. La clutch Skull con ricamo occhi di cristallo.