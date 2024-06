Annie Arnander, da 0 a 100 in un nanosecondo – Photo ADVERSUS

Uno dei volti più simpatici e una delle modelle in più rapida ascesa nel mondo della moda di questi ultimi tempi è sicuramente Annie Arnander, francese, biondissima, un tocco di (piacevole) follia negli occhi. Da un paio di stagioni la vediamo ormai sfilare sulle passerelle più importanti alle settimane della moda che contano (Chanel, Lacoste, Courreges, Max Mara, Gucci, Dolce&Gabbana, Versace, Tom Ford, Burberry, Sacai… solo per citarne alcune).

Abbiamo spesso incontrato e fotografato Annie al termine delle sfilate alla Paris Fashion week, a corredo di questo articolo trovate alcune immagini ‘street style’ scattate subito dopo la conclusione delle sfilate di Chanel per la primavera estate 2024 e per l’autunno inverno 2024 2025. E siamo solo all’inizio della sua carriera.

Rappresentata da Select Models, la carriera in ascesa verticale di Annie è stata ‘consacrata’ da models.com che la ha da subito nominata tra le Top Newcomers Spring Summer 2024, e ormai è praticamente impossibile tenere conto di tutte le sfilate, copertine, campagne pubblicitarie che la vedono protagonista. È la differenza tra una modella ‘normale’ e una top model. La top model parte in verticale, non deve crescere a piccoli passi, la top model va da 0 a 100 in un nanosecondo, viene scoperta e nel giro di pochissimo è già una top. Come è successo ad Annie.

