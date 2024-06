Alix Bouthors, la nuova supermodel francese alla conquista del mondo

Una delle supermodels della nuova generazione in più rapida ascesa è Alix Bouthors. Alix incarna in pieno questo nuovo trend: bella, moderna…

Alix Bouthors, la nuova supermodel francese @ Paris Fashion Week FW24/25 – Photo ADVERSUS

Chi ha a che fare quotidianamente con il mondo della moda è bene al corrente del fatto che – finalmente diciamo noi – si sta imponendo una nuova generazione di supermodels. Modelle bellissime naturalmente, ma soprattutto moderne, trendy, originali. Sono passati i tempi delle supermodels perfette in stile Barbie, ma sono anche passati i tempi delle supermodels diventate famose soltanto grazie alle loro imperfezioni. Tutto cambia, soprattutto nel mondo della moda dove le tendenze si inseguono a ritmo vertiginoso, e gli stilisti spesso non sanno bene dove sbattere la testa.

Una delle supermodels della nuova generazione in più rapida ascesa è Alix Bouthors, modella francese originaria di Lione, ma ormai parigina a tutti gli effetti. Alix incarna in pieno questo nuovo trend: bella, moderna anzi modernissima con il suo taglio di capelli da ‘bad boy’ e due enormi occhi verdi incastonati in un viso dai lineamenti praticamente perfetti. Se provassimo ad inserire le parole chiave che rispecchiano il trend del momento in un programma AI di generazione di immagini siamo certi che ne uscirebbe l’immagine di Alix.

Per darvi un’idea del livello ecco alcuni (e l’elenco non e assolutamente completo) brands che hanno usato la sua immagine: Chanel, Max Mara, Louis Vuitton, Miu Miu, Stella McCartney, Valentino, Hermès. Loewe, Rabanne, Chloe, Saint Laurent, Tod’s Prada, Fendi… dobbiamo proseguire?

Ci imbattiamo spesso in Alix alle settimane della moda al termine delle sfilate, e quando non deve correre alla sfilata immediatamente successiva Alix è sempre molto disponibile con i fotografi. Le foto che pubblichiamo sono state scattate durante la Paris Fashion Week nel mese di marzo 2024.

Abbiamo chiesto ad Alix di rispondere ad alcune domande per una breve intervista, per poterla conoscere meglio e per poterla presentare i nostri lettori. Ecco cosa ci ha detto.

Come sei stata scoprta? Come hai iniziato?

Sono stata scoperta su instagram dal mio agente (mother agent), il migliore :-) @lowhyckb, di @apparence_agency e la mia prima sfilata è stata quella di Miu miu sulle Dolomiti quando ancora si filmavano le sfilate a causa del Covid! Ricordi meravigliosi, il mio agente era con me!

Quali sono i tuoi hobby e interessi al di fuori del mondo della moda?

Adoro scrivere! Mi piacerebbe molto pubblicare qualcosa un giorno, quando mi sentirò abbastanza sicura. Per il resto amo la fotografia, il disegno e i videogiochi! Amo l’arte in generale e vorrei poter creare di più.

A che punto della sua carriera ti senti in questo momento?

Sento di essere ad un buon punto. Sono davvero sorpresa di essere arrivata fin qui. A volte è ancora difficile capire perché stia funzionando tutto così bene per me, sai? Ci sono così tante ragazze bellissime. Sono molto lusingata e fortunata di essere circondata da tutte queste persone di talento. Spero di avere la possibilità di mettermi alla prova ancora di più!

Che cosa pensavi di fare nella vita, prima di “fare la modella” e prima di diventare una delle modelle più famose della nuova generazione?

Avevo intenzione di diventare un’assistente sociale. Mentre lavoravo alla scrittura. Ho ancora intenzione di farlo, prima o poi. Questi sono alcuni dei miei obiettivi per la mia vita e non intendo lasciarmeli sfuggire. Ma voglio anche godermi l’opportunità che mi è stata data in questo momento.

