Alessandro Michele dà nuova vita alla maison Valentino. Così come il suo cast di modelli (oltre alle modelle of course). Vi segnaliamo alcune tendenze capelli uomo per il 2025.

Le tendenze capelli uomo per il 2025 (viste tra i modelli alla sfilata di Valentino) – Photo Charlotte Mesman

Con l’arrivo di Alessandro Michele, ex stilista di Gucci, alla maison Valentino soffia un vento nuovo. Michele non si esime dallo scatenare il suo stile massimalista ed eclettico sulle collezioni della maison italiana che, ma questa è la nostra opinione personale, rischia di far passare in secondo piano lo stile caratteristico di Valentino Garavani – il glamour anni ’80, la raffinatezza anni ’90, il rosso Valentino – e di essere sopraffatto dall’estro teatrale del nuovo arrivato.

Questo è stato ancora una volta evidente alla Settimana della Moda di Parigi per l’autunno inverno 2025 2026 lo scorso marzo. La nuova collezione invernale di Valentino è stata presentata su una passerella trasformata in una distopica toilette pubblica illuminata di rosso, chiamata “Le Méta-Théâtre Des Intimités”. Non solo l’ambientazione della sfilata era tipicamente “Michele”, ma anche il cast. In passerella non hanno sfilato top models, ma modelli e modelle dai volti e tipologie distinte.

Tendenze capelli uomo per il 2025

Alla sfilata non hanno sfilato solo donne ma anche uomini, lo abbiamo detto, che si sono distinti per look e acconciature uniche. Abbiamo fotografato per voi questi modelli e dato un’occhiata più da vicino ai loro look per darvi un’idea delle tendenze capelli per il 2025 e di ciò che sta accadendo nel mondo delle tendenze capelli per l’uomo.

Acconciature corte

Le tendenze capelli uomo per il 2025 (viste tra i modelli alla sfilata di Valentino) – Photo Charlotte Mesman

Le classiche acconciature corte non saranno mai fuori dalle tendenze dei capelli, e lo saranno anche le tendenze dei capelli per il 2025. I lati corti, la parte posteriore corta e i capelli più lunghi sulla sommità del capo restano i preferiti. Per un look al passo con i tempi, acconciate i capelli sul davanti in ciuffi corti o in un pony corto sulla fronte, come nella foto qui sopra.

Capelli lunghi dietro

Le tendenze capelli uomo per il 2025 (viste tra i modelli alla sfilata di Valentino) – Photo Charlotte Mesman

Un look completamente diverso, ma decisamente moderno, si ottiene optando per frange lunghe e capelli ancora più lunghi sulla nuca. Questa acconciatura diventa ancora più estrema se si lasciano i capelli ai lati un po’ più corti in modo da lasciare libere le orecchie. Questa acconciatura richiede coraggio. È così “brutta” che diventa moderna. Bisogna essere in grado di portare una cosa del genere con nonchalance.

La perfezione dell’imperfezione

Le tendenze capelli uomo per il 2025 (viste tra i modelli alla sfilata di Valentino) – Photo Charlotte Mesman

Non tutto deve essere perfetto, secondo le tendenze capelli per il 2025. È possibile lasciare che i capelli “crescano” e poi portarli semplicemente con la riga in mezzo per creare una sorta di look bohémien. Questa acconciatura è particolarmente interessante se si scelgono abiti più eleganti.

Un taglio a scodella moderno

Le tendenze capelli uomo per il 2025 (viste tra i modelli alla sfilata di Valentino) – Photo Charlotte Mesman

Se avete i capelli lisci e volete osare un’acconciatura “vera”, potete pensare a un moderno taglio a scodella: un’acconciatura piuttosto rotonda con frange lunghe in cui i capelli si allungano gradualmente verso la parte posteriore. Questa acconciatura non è adatta a tutti. Anche in questo caso, bisogna osare. In ogni caso, è un look che non passerà inosservato.

Date un’occhiata alle foto dei tagli di capelli e ispiratevi al vostro look per il 2025.

Charlotte Mesman per ADVERSUS