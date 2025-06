Anteprima primavera estate 2025 – Photo courtesy of Anteprima

In un dialogo vibrante tra arte e moda, la collezione Primavera/Estate 2025 di Anteprima, firmata dalla Creative Director Izumi Ogino, prende vita sotto il segno della collaborazione con l’artista giapponese Mika Tajima. Una sinergia creativa che indaga la coesistenza armoniosa tra umanità e tecnologia, tra impermanenza e introspezione, fondendo estetica e riflessione in un racconto visivo denso di significato.

ORIZZONTI ARMONIOSI: un inno alla bellezza imperfetta

La passerella si trasforma in un paesaggio emotivo dove la natura non è solo musa, ma presenza concreta. La collezione si muove attorno al concetto di “Orizzonti Armoniosi”, esplorando la relazione simbiotica tra uomo e ambiente. Motivi ispirati a flora e fauna danzano su tessuti leggeri e stratificati, trasmettendo un senso di calma, connessione e protezione.

Ogni look è pensato per offrire conforto, ma anche libertà di espressione, in un’epoca che richiede presenza e resilienza. Minimalismo ed eleganza sobria si fondono per creare capi che riflettono la complessità dell’animo umano.

ALT-OPTIMISM: moda come rifugio e speranza

Il cuore concettuale della collezione batte forte con il tema “Alt-Optimism”: una risposta estetica alla fragilità dei tempi contemporanei. In passerella si respira un’energia positiva, una ricerca di leggerezza e speranza che si traduce in silhouettes ariose e movimenti morbidi. Ogino invita a riscoprire la gioia nei piccoli dettagli, a indossare emozioni, e a trovare rifugio nella bellezza del presente.

Eleganza Rustica e gioco di trasparenze

Con la definizione di “Eleganza Rustica”, la collezione esplora l’imperfezione come nuova forma di lusso. I materiali – garze di seta, chiffon trasparenti, miscele di nylon – sono scelti per la loro capacità di accarezzare il corpo senza costringerlo, creando volumi eterei e sensualità sussurrate. Le trasparenze giocano con la percezione, velando e svelando con grazia, tra equilibrio e sorpresa.

Palette e texture: quiete visiva in movimento

La palette colori riflette un dualismo emozionale: da un lato toni caldi e vibranti, dall’altro sfumature fredde e trasparenti. I neutri terrosi si fondono con blu nostalgici, evocando paesaggi interiori e stati d’animo di rinascita. Le texture, appena percettibili ma ricche, invitano a rallentare lo sguardo, a toccare con gli occhi.

Il simbolo floreale: l’Allium

Tra i protagonisti visivi della collezione spicca il fiore di Allium, scelto non solo per la sua forma sferica e scenografica, ma per il suo significato simbolico: unità, pazienza, prosperità. Una metafora poetica che ben si sposa con la visione di una moda che non grida, ma sussurra valori profondi.

WIREBAG: arte da indossare

Chiude la sfilata un omaggio tangibile alla collaborazione con Mika Tajima: una WIREBAG ispirata alle sue opere, una scultura portabile realizzata in materiale trasparente ma strutturato, che richiama il vetro e i suoi riflessi mutevoli. Un pezzo statement che fonde artigianato e arte concettuale, perfetto emblema dell’intera collezione.

Con la SS25, ANTEPRIMA ci accompagna in un viaggio meditativo tra sogno e realtà, forma e sensazione. Una collezione che non si limita a vestire il corpo, ma lo abbraccia con delicatezza, sussurrandogli: “sei parte del tutto”.