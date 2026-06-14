Balmain autunno-inverno 2026 2027

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Balmain Autunno-Inverno 2026: Antonin Tron reinterpreta gli archivi della maison tra sartorialità, sensualità e glamour moderno.

Un ritorno alle fondamenta della maison

Ogni maison è costruita su solide fondamenta e, per il nuovo Direttore Creativo di Balmain Antonin Tron, queste affondano le proprie radici nel 1945, quando Pierre Balmain fondò la sua maison a Parigi in un periodo di profondi cambiamenti sociali e culturali. Guardare alle origini di Balmain non significa indulgere nella nostalgia del passato, ma piuttosto esplorare il modo in cui gli archivi possono dialogare con il presente. Per Tron, la maison ha sempre celebrato una visione architettonica e valorizzante del corpo femminile, capace di riflettere un nuovo mondo per le donne, definito da dinamismo, sensualità e un’opulenza moderna e misurata.

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Reinterpretare i codici distintivi di Balmain

Per l’Autunno-Inverno 2026, Tron rilegge alcuni dei momenti più significativi della storia della maison, imprimendo la propria visione all’erotismo quasi provocatorio della Primavera 1946 e alle tecniche di drappeggio della Primavera 1953. Al centro della collezione si trova l’iconica pilot jacket di Balmain, il cui taglio emancipatorio diventa un motivo aerodinamico ricorrente lungo tutta la stagione.

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

La collezione trae inoltre ispirazione dall’uso iconico delle stampe animalier da parte di Pierre Balmain. Piuttosto che riprodurle fedelmente, Tron reinventa motivi tigre, leopardo e coccodrillo, insieme alle piume, attraverso ricami artigianali complessi, leggere organze e pellami morbidi e flessibili, creando un dialogo tra eredità e contemporaneità.

Una visione più leggera del glamour

Con la sua prima collezione per la maison, Tron presenta una visione fondata sul dinamismo corporeo e su un approccio più pragmatico al glamour. Le silhouette sono pensate per risultare più leggere, più libere e più facili da indossare, pur continuando a rendere omaggio alle origini haute couture di Balmain.

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

L’artigianalità occupa un ruolo centrale, con nuove interpretazioni di tessuti preziosi concepiti per essere sontuosi senza risultare eccessivi. Raso, velluto, shearling, jacquard cloque, pelle e pizzo si esprimono attraverso una palette notturna dominata da tonalità di nero, accompagnate da sfumature di viola e verde che evocano una naturale ricchezza.

Tattilità, praticità e sensualità

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Gli accessori della collezione ampliano ulteriormente questi concetti di texture e funzionalità. Le nuove borse di Tron esplorano tattilità e praticità, mantenendo al tempo stesso una sottile dimensione sensuale. La Sphynx combina morbidezza e silhouette a clessidra, mentre la clutch Dinner at 8, da portare a mano, trae ispirazione dall’attrezzatura da surf di Tron, trasformando un concetto utilitario in un oggetto pensato per essere toccato e vissuto.

La forza della sensualità

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Uno degli aspetti distintivi della collezione è il dialogo tra costruzione e fluidità. Gli elementi strutturati vengono alleggeriti, mentre il drappeggio diventa più fluido, rafforzando il rapporto tra forza e sensualità.

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Tron si ispira all’eleganza dalle spalle importanti e alla sensualità felina delle eroine del film noir degli anni Quaranta, così come alle loro sorelle spirituali del cinema neo-noir degli anni Ottanta. Questa sensibilità cinematografica definisce sia l’atmosfera sia l’attitudine della collezione, dove la sensualità diventa una forma di forza e la forza assume una dimensione sensuale.

Una scenografia cinematografica per un nuovo capitolo

Balmain collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

L’ambientazione della sfilata riflette la stessa visione cinematografica. Progettata dall’architetto berlinese Andrea Faraguna, recentemente insignito del Leone d’Oro alla Biennale di Architettura di Venezia, la scenografia evolve da un paesaggio notturno a un’atmosfera luminosa e pervasa dalla luce.

Questa transizione introduce simbolicamente una nuova era per Balmain, presentando la visione di Antonin Tron pur rimanendo profondamente legata alle fondamenta su cui la maison è stata costruita.