La nuova Mercedes-Benz GLA debutta con design rinnovato, interni hi-tech, autonomia fino a 657 km e nuove motorizzazioni elettriche e ibride.

Nuova Mercedes-Benz GLA: più spazio, tecnologia intelligente e anima elettrica

Mercedes-Benz rinnova la GLA, il SUV compatto che evolve nel design, nella tecnologia e nella versatilità, mantenendo un forte legame con la mobilità urbana. La nuova generazione si distingue per una silhouette più slanciata, un passo allungato e la nuova mascherina iconica illuminata, elementi che rafforzano il carattere sportivo del modello e ne valorizzano la presenza su strada.

Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato. Più spazioso e luminoso, introduce il grande MBUX Superscreen, un tetto panoramico e materiali di qualità superiore, mentre il nuovo MBUX Virtual Assistant basato sull’intelligenza artificiale generativa rende l’interazione con il veicolo ancora più naturale e personalizzata.

Al debutto la nuova GLA sarà disponibile in tre versioni completamente elettriche, con un’autonomia fino a 657 chilometri (WLTP) e ricarica rapida grazie all’architettura a 800 volt, capace di recuperare fino a 270 chilometri di percorrenza in circa dieci minuti. Successivamente la gamma si arricchirà anche di varianti ibride elettrificate con tecnologia a 48 volt.

La dotazione tecnologica comprende inoltre navigazione basata su Google Maps, sistemi avanzati di assistenza alla guida e numerose funzioni dedicate alla sicurezza e al comfort, confermando la volontà di Mercedes-Benz di rendere la guida quotidiana più intuitiva e piacevole.

La nuova Mercedes-Benz GLA è ordinabile in Italia dal 30 luglio, con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200 elettrica.