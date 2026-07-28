Realizzata con ottimismo, energia e un autentico senso di felicità, la collezione racchiude lo spirito di Parigi, il calore dei ricordi e le persone che ispirano

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

Per Alexandre Mattiussi, questa collezione racconta il valore dell’abbigliamento come parte della vita quotidiana. Gli abiti accompagnano i gesti più semplici, dalle passeggiate per la città agli incontri con gli amici, fino ai viaggi, al lavoro e ai momenti di festa.

Realizzata con ottimismo, energia e un autentico senso di felicità, la collezione racchiude lo spirito di Parigi, il calore dei ricordi e le persone che ispirano ogni giorno il lavoro del designer. L’obiettivo è dare forma a un guardaroba capace di trasmettere naturalezza, sicurezza e libertà, facendo sentire chi lo indossa più leggero, più luminoso e più felice.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

Per la Primavera/Estate 2027, Alexandre Mattiussi continua la propria esplorazione degli archetipi della sartoria maschile, sviluppando una collezione che conserva un forte valore sentimentale pur introducendo una nuova evoluzione stilistica. Costruita sulle basi delle stagioni precedenti, la proposta si distingue per un’estetica mix-and-match che appare naturalmente elegante e spontanea.

La vita quotidiana diventa il filo conduttore della collezione attraverso una varietà di personaggi che attraversano le strade di Parigi, ognuno espressione dell’identità dei diversi quartieri della città. Il guardaroba richiama la familiarità dei capi più amati, come una t-shirt dell’infanzia o una giacca sartoriale presa in prestito, trasformando il ricordo in una nuova energia creativa.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

La collezione costruisce un dialogo costante tra codici maschili e femminili, dando vita a un’attitudine urbana che riflette il modo in cui le persone scelgono di vestirsi e di esprimere la propria identità.

In passerella questo equilibrio prende forma attraverso il confronto tra la precisione della sartoria e una sensibilità più sportiva ed eclettica. Le silhouette diventano più fluide e leggere, mentre le costruzioni si ammorbidiscono grazie a capi decostruiti, semi-foderati o completamente sfoderati. Il risultato è un’eleganza rilassata che appare naturale ma attentamente studiata.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

I volumi mettono a confronto linee aderenti e proporzioni oversize, creando un senso continuo di movimento.

La palette parte da una base di tonalità neutre con monocromie di bianco puro e grigio perla, arricchite da sfumature naturali e da accenti di rosso rubino, ocra e blu cobalto.

Anche i materiali contribuiscono a definire il carattere della collezione. Popeline compatte, sete fluide e lane leggere costruiscono un dialogo tra struttura e morbidezza, mentre nylon tecnico, borse e sneakers realizzati con materiali performanti introducono una componente contemporanea.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

La sartoria dialoga con un’attitudine più casual attraverso costruzioni cargo, t-shirt dall’effetto vintage washed, righe vivaci e stampe grafiche.

Lo styling valorizza sovrapposizioni, uno spirito senza tempo e la fusione tra nonchalance e raffinatezza, creando una proposta versatile nella quale ogni elemento si collega agli altri con naturalezza.

Gli accessori pongono l’accento su design intuitivo, tattilità e lusso discreto.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

La Boyfriend Bag presenta una silhouette morbida e destrutturata, realizzata in pelle soffice destinata ad assumere carattere con l’uso. La Bingo Bag introduce invece una sfera metallica scorrevole che rappresenta sia un dettaglio distintivo sia un elemento funzionale, permettendo di trasformare facilmente la borsa da modello a spalla a tracolla.

Ami Paris collezione Primavera/Estate 2027 uomo e donna – Photo courtesy of Ami Paris

La proposta footwear comprende nuove sneakers dal gusto rétro, una reinterpretazione della Mirage proposta anche in una nuova versione, oltre a slip-on e modelli stringati in gomma caratterizzati da un effetto trompe-l’œil.

Completano il racconto gioielli sovrapponibili con charm ispirati a Parigi, decorati con cuori, lampioni e giornali, insieme a occhiali da sole d’ispirazione rétro.