Perché saltare qualche allenamento può aiutarti a mettere più massa muscolare (soprattutto dopo i 40 anni)

In palestra c’è una convinzione che accomuna quasi tutti gli uomini che si allenano con costanza: più ci si allena, migliori saranno i risultati. Più sedute, più serie, più giorni sotto il bilanciere dovrebbero tradursi automaticamente in più muscoli e più forza. È questa mentalità che spinge molti a ignorare i dolori muscolari, ad allenarsi anche quando si sentono stanchi e, spesso, a convincersi che l’unica soluzione a un periodo di stallo sia aumentare ancora il volume di lavoro.

Il problema non è la voglia di impegnarsi. Quella rimane uno degli ingredienti fondamentali per costruire un fisico migliore. L’errore sta nel pensare che la crescita muscolare avvenga durante l’allenamento.

In realtà succede esattamente il contrario.

La seduta in palestra rappresenta soltanto l’inizio del processo. È il momento in cui dai al corpo lo stimolo necessario perché inizi ad adattarsi. Il vero lavoro, quello che porta a diventare più forti e più muscolosi, avviene nelle ore e nei giorni successivi, quando sei lontano dai pesi. Comprendere questa differenza cambia completamente il modo di interpretare i giorni di riposo e, di conseguenza, il modo stesso di allenarsi.

Cosa succede davvero ai muscoli quando sollevi pesi

Ogni volta che esegui un esercizio contro resistenza, le fibre muscolari vengono sottoposte a un’elevata tensione meccanica, il principale stimolo responsabile della crescita muscolare. Allo stesso tempo, l’allenamento provoca anche microscopiche alterazioni delle fibre, che contribuiscono ad attivare i meccanismi di riparazione e di adattamento dell’organismo.

È proprio questo “stress controllato” a mettere in moto il processo.

Appena termini l’allenamento, il corpo avvia una complessa risposta biologica. Le cellule del sistema immunitario eliminano il tessuto danneggiato, mentre le cosiddette cellule satelliti – cellule staminali presenti sulla superficie delle fibre muscolari – si attivano, si moltiplicano e si fondono con le fibre esistenti, contribuendo alla loro riparazione e al loro rafforzamento.

Se questo processo dispone del tempo necessario e viene supportato da un’alimentazione adeguata, il risultato è un muscolo più forte, più resistente e, nel tempo, anche più voluminoso.

L’aspetto più importante riguarda però i tempi.

Dopo una seduta di forza, la sintesi proteica muscolare – il processo attraverso cui l’organismo costruisce nuove proteine muscolari – aumenta rapidamente nelle prime ore, raggiunge generalmente il suo picco entro circa 24 ore e poi diminuisce gradualmente nell’arco delle successive uno-tre giornate. La durata di questa finestra varia in base all’età, all’intensità dell’allenamento, all’esperienza, alla qualità del sonno e all’apporto proteico.

Allenare di nuovo lo stesso gruppo muscolare prima che il recupero sia sostanzialmente completato non significa necessariamente accelerare la crescita. Al contrario, può ridurre l’efficacia dell’adattamento, costringendo l’organismo a dividere le proprie risorse tra la riparazione del danno già presente e la risposta a un nuovo stimolo allenante.

La finestra di recupero che molti uomini continuano a sottovalutare

Le conseguenze pratiche sono più importanti di quanto si pensi. Molti uomini che si allenano con grande intensità, ma concedono poco spazio al recupero, finiscono per limitare proprio quei processi che dovrebbero favorire la crescita muscolare.

Le principali linee guida consigliano di lasciare trascorrere almeno 48 ore prima di allenare nuovamente in modo intenso lo stesso gruppo muscolare. Dopo sedute particolarmente impegnative, soprattutto per i grandi distretti come gambe e schiena, numerosi preparatori atletici e ricercatori ritengono che 72 ore rappresentino spesso una scelta ancora più efficace.

È proprio qui che nasce uno dei motivi più frequenti del cosiddetto plateau.

Quando i carichi smettono di aumentare, il fisico sembra non cambiare più e ogni allenamento richiede sempre più fatica, la reazione istintiva è quasi sempre la stessa: aggiungere altre serie, aumentare i giorni in palestra o spingere ancora di più sull’intensità.

Nella pratica, però, questa strategia spesso produce l’effetto opposto.

Molto più spesso di quanto si creda, il problema non è l’allenamento. È il recupero.

Se il corpo non dispone del tempo necessario per completare il processo di adattamento, semplicemente non riesce a trasformare lo stimolo ricevuto in nuova forza e nuova massa muscolare.

Perché dopo i 40 anni il recupero diventa ancora più importante

Tutto quello che abbiamo visto finora vale per uomini di qualsiasi età. Ma dopo i 40 anni il recupero assume un’importanza ancora maggiore, perché diversi processi biologici coinvolti nella costruzione e nella riparazione muscolare iniziano progressivamente a diventare meno efficienti.

Questo non significa che costruire muscolo dopo i 40 anni sia più difficile al punto da diventare quasi impossibile. Al contrario: uomini tra i 40, i 50 e anche i 60 anni possono continuare a guadagnare forza e massa muscolare. Significa però che il corpo richiede una gestione più intelligente dello stress a cui viene sottoposto.

Uno degli aspetti più studiati riguarda l’attività delle cellule satelliti, cellule staminali specializzate che partecipano alla riparazione delle fibre muscolari dopo l’allenamento. Con l’avanzare dell’età, la loro risposta tende a essere più lenta rispetto a quella osservata nei soggetti più giovani. Il risultato è che il processo di recupero e adattamento può richiedere più tempo.

Anche il muscolo stesso cambia il modo in cui risponde agli stimoli.

Con l’età aumenta quello che gli scienziati chiamano resistenza anabolica: in pratica, il tessuto muscolare diventa meno sensibile ai segnali che normalmente stimolano la crescita, come l’allenamento con i pesi e l’assunzione di proteine. Per ottenere una risposta simile a quella di un uomo più giovane, spesso è necessario un approccio più preciso: uno stimolo allenante adeguato, un apporto proteico sufficiente e soprattutto un recupero programmato.

È qui che molti uomini commettono un errore.

Provano a compensare il naturale rallentamento del recupero aumentando il numero di allenamenti. Più giorni in palestra, più serie, più intensità. Ma il corpo non funziona come un motore a cui basta aggiungere carburante.

Dopo una certa età, il progresso non arriva necessariamente facendo di più. Arriva facendo meglio.

Quando l’allenamento supera la capacità di recupero

La parola “sovrallenamento” viene utilizzata molto spesso nel mondo della palestra, ma nella realtà il vero overtraining syndrome – una condizione clinica caratterizzata da un calo persistente delle prestazioni e alterazioni fisiologiche significative – è relativamente raro negli sportivi amatoriali.

Molto più comune è una situazione diversa: il sottorecupero cronico.

Significa allenarsi più duramente, più spesso o più a lungo di quanto il corpo riesca effettivamente a recuperare. Il risultato non è necessariamente un miglioramento più rapido. Al contrario, può creare un accumulo progressivo di fatica che finisce per rallentare i risultati.

Quando il corpo rimane sottoposto a stress elevato senza sufficiente recupero, il sistema dello stress può rimanere attivato più a lungo del necessario. Il cortisolo, un ormone fondamentale per la risposta allo sforzo fisico, quando rimane cronicamente elevato può creare un ambiente meno favorevole alla crescita muscolare e al recupero.

Gli studi sugli atleti sottoposti a carichi eccessivi hanno osservato, in questi casi, cambiamenti come riduzione del testosterone a riposo, aumento del cortisolo e alterazioni del rapporto testosterone/cortisolo, tutti segnali associati a una minore capacità di adattamento.

Ma il problema non riguarda soltanto i muscoli.

Gli esercizi fondamentali – squat, stacchi, rematori, panca, military press – richiedono anche un notevole impegno neurologico. Il sistema nervoso ha un ruolo centrale nella produzione di forza, nella coordinazione e nella capacità di esprimere prestazioni elevate.

Quando la fatica si accumula oltre la capacità di recupero, i segnali possono essere evidenti:

allenamenti che sembrano improvvisamente più pesanti;

calo della motivazione;

sonno meno ristoratore;

irritabilità;

sensazione di essere “scarichi” anche dopo una giornata di riposo.

Ignorare questi segnali e continuare semplicemente ad aumentare il carico di lavoro raramente porta a maggiore crescita. Più spesso significa allontanarsi dalla condizione fisica necessaria per migliorare.