La collezione BLUEMARBLE autunno inverno 2023 2024 gioca con un’enfasi ancora maggiore sull’espressione individuale. I look sono composti da strati eclettici che rivelano materiali tattili e intricati dettagli superficiali. La finta pelliccia in un lavaggio arcobaleno avvolge i capispalla reversibili e fuoriesce dal denim svasato. Il riconoscibile motivo a onde del marchio brilla nella decorazione di paillettes, dalla parte anteriore delle camicie ai lati dei pantaloni che compongono un abito gessato. Dove la sartoria appare rilassata, un completo da lavoro lilla spruzzato di diamanti con perline decostruisce il costume di Arlecchino come una dichiarazione contemporanea.

Lo stile BLUEMARBLE continua a giustapporre emozioni visive e silhouette giovanili: top a righe con coulisse; una camicia con bottoni sul davanti nella stampa di seta della stagione, un assortimento abbagliante di simboli del carnevale; blouson e caftani con cappuccio impreziositi da borchie trasmettono eccentricità indossati con disinvoltura.

Le paillettes brillano all’interno delle cuciture e delle pieghe. Lo stesso motivo floreale trapuntato in una giacca sportiva viene trasposto in fitti ricami a mano sui jeans.

Per completare i look, le calzature sono composte da tre stili chiave: una slip-on per il tempo libero ispirata agli anni ’90, scarpe allacciate ondulate con occhielli e l’ultima sneaker BLUEMARBLE in materiali misti che propone un design a onde. Cappelli da trapper in pelliccia sintetica e occhiali a forma di alieno stampati in 3D danno un tocco psichedelico.

