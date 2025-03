Tom Ford collezione Autunno Inverno 2025 2026

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Un inizio è una nuova danza. Si inizia guardando il proprio partner, riconoscendo le differenze, esplorando le somiglianze, cercando di trovare il modo di combinare i passi dell’altro e di muoversi armoniosamente.

Entrando nella casa costruita da Tom Ford sono stato attratto dall’uomo stesso, la cui personalità si riverbera in tutto ciò che ha progettato. Lui è la vita notturna, io sono il mattino dopo: è qui che inizia la nostra danza. All’interno di una sala immersa nel grigio, con gli ospiti seduti su panchine di peluche e specchi fumanti tutt’intorno che portano le tracce della notte precedente.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Le stanze private, nei club, sono i luoghi misteriosi dove accadono cose a cui non tutti possono accedere. Questa irraggiungibilità è una distanza che affascina, alimentando il desiderio.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

TOM FORD è un mondo di desiderio. Attira e seduce. Sedurre significa avvicinare qualcuno, attirare lo sguardo, invogliare il tatto, stimolare i sensi, premiare la scoperta con la sorpresa e la bellezza.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

La sensualità è il sentimento della bellezza. Ho accolto qui le mie bellezze: le nobili personalità che incarnano la mia idea di personalità nobili che incarnano la mia idea di ciò che rende un individuo oggi. La loro La loro androginia rende viva la verticalità di ciò che indossano, la disinvoltura di linee pure potenziate da un’esplosione di colori.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Colori di gioia. Colori pastello brillanti, freschi ed esaltanti, su abiti e vestiti, immediati come t-shirt; tinte vivaci che brillano anche sugli occhi come ombretti in polvere.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Il grigio e il nero pieno restano, perché sono nella personalità di questa casa. C’è dignità nella purezza, nel togliere piuttosto che nel decorare, nel trasformare la decorazione in forme architettoniche che completano o accessoriano ordinatamente il corpo. Una T corre su tacchi, gioielli, cinture, come un messaggio nascosto.

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Il mattino dopo tutto il superfluo è stato lasciato alle spalle. Ciò che rimane sono le sensazioni, le impressioni e le labbra rosse che sono state baciate per tutta la notte.

I believe in love

Haider