Capire la caduta dei capelli negli uomini: cause, ereditarietà e cosa si può fare

La caduta dei capelli negli uomini è uno dei cambiamenti fisici più comuni — e spesso più sentiti emotivamente — che accompagnano l’età.

Mentre alcuni riescono a mantenere una chioma folta anche in età avanzata, altri iniziano a notare diradamento o zone calve già intorno ai vent’anni. La differenza, nella maggior parte dei casi, dipende dai fattori genetici, ma anche stile di vita, ormoni e stress possono avere un ruolo.

Perché alcuni uomini perdono i capelli e altri no

Il tipo più comune di caduta dei capelli maschile è l’alopecia androgenetica, conosciuta anche come calvizie maschile ereditaria.

È causata da una combinazione di fattori genetici e da una particolare sensibilità a un ormone chiamato diidrotestosterone (DHT), un derivato del testosterone.

Gli uomini che ereditano determinati geni sviluppano follicoli piliferi più sensibili al DHT. Con il tempo, questa sensibilità fa sì che i follicoli si restringano (un processo chiamato miniaturizzazione), producendo capelli sempre più sottili fino alla caduta definitiva.

Chi non presenta questa predisposizione genetica, invece, non subisce lo stesso effetto e tende a mantenere una chioma più folta.

Perché è un problema “di famiglia”

La calvizie maschile è ereditaria. I geni responsabili possono essere trasmessi da entrambi i genitori, anche se il lato materno — in particolare il cromosoma X — sembra avere un’influenza più marcata.

Per questo motivo si dice spesso di guardare al nonno materno per capire come evolveranno i propri capelli, anche se non è una regola infallibile.

Se la calvizie è presente nella tua famiglia, è probabile che tu possa sperimentarla a tua volta, anche se età di comparsa e gravità possono variare molto tra parenti stretti.

Quando inizia di solito la caduta dei capelli

Per la maggior parte degli uomini, il diradamento evidente comincia tra i vent’anni avanzati e i trentacinque anni.

Verso i 50 anni, circa la metà degli uomini mostra già qualche segno di perdita di capelli. Il processo inizia spesso dalle tempie o dalla parte superiore del capo (la “corona”) e progredisce gradualmente.

Intervenire presto è fondamentale per rallentare o gestire la caduta.

La caduta dei capelli è reversibile?

Dipende dalla causa.

La caduta genetica (alopecia androgenetica) può essere rallentata o in parte invertita con trattamenti medici, ma raramente è del tutto reversibile senza ricorrere a interventi di trapianto di capelli .

può essere rallentata o in parte invertita con trattamenti medici, ma raramente è del tutto reversibile senza ricorrere a . La caduta temporanea (dovuta a stress, carenze nutrizionali o malattie) è invece spesso reversibile una volta risolto il problema alla base.

Il primo passo è quindi capire di che tipo di caduta si tratta.

Cosa provare prima di rivolgersi a un medico

Prima di consultare un dermatologo o un tricologo, si possono adottare alcune semplici misure a basso rischio:

Controlla la tua alimentazione e il tuo stile di vita.

La salute dei capelli dipende anche da un buon equilibrio nutrizionale. Una dieta ricca di proteine, ferro, zinco, vitamina D e biotina favorisce la crescita dei capelli. Gestisci lo stress (lo stress cronico può causare caduta). Evita il fumo, che riduce l’afflusso di sangue al cuoio capelluto. Fai attività fisica regolare per migliorare la circolazione. Adotta abitudini delicate per la cura dei capelli.

Lavaggi troppo frequenti, acconciature strette o trattamenti aggressivi (come decolorazioni o uso eccessivo di calore) possono indebolire i capelli. Usa shampoo e balsami delicati ed evita danni inutili. Prova i trattamenti da banco.

Il più comune e approvato dalla FDA è il minoxidil (Rogaine), che può rallentare la caduta e stimolare la ricrescita in alcuni uomini se usato con costanza. I risultati si vedono dopo 3–6 mesi, e l’effetto svanisce se si interrompe l’uso. Diffida di shampoo “miracolosi” e integratori.

La maggior parte degli shampoo che promettono la ricrescita non agisce sulle cause biologiche della calvizie. Possono migliorare la salute del cuoio capelluto o ridurre la rottura dei capelli, ma non fanno ricrescere i capelli persi.

Anche gli integratori servono solo in caso di reale carenza nutrizionale.

Quando rivolgersi a un medico

Se noti una caduta improvvisa o a chiazze, oppure se il diradamento è accompagnato da prurito o arrossamento, è il momento di consultare un dermatologo.

Lo specialista potrà escludere problemi come disturbi tiroidei o malattie autoimmuni, e valutare trattamenti su prescrizione come il finasteride (Propecia) — un farmaco orale che riduce i livelli di DHT e aiuta a preservare i capelli.

In sintesi

La caduta dei capelli negli uomini è in gran parte di origine genetica, ma non è una condanna inevitabile.

Un intervento tempestivo, abitudini sane e aspettative realistiche possono fare una grande differenza.

Anche se non si possono cambiare i geni, è possibile gestirne gli effetti attraverso uno stile di vita equilibrato, trattamenti comprovati e l’aiuto di un medico quando necessario.