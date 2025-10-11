Capire la caduta dei capelli negli uomini: cause, ereditarietà e cosa si può fare

La caduta dei capelli negli uomini è uno dei cambiamenti fisici più comuni — e spesso più sentiti emotivamente — che accompagnano l’età.
Mentre alcuni riescono a mantenere una chioma folta anche in età avanzata, altri iniziano a notare diradamento o zone calve già intorno ai vent’anni. La differenza, nella maggior parte dei casi, dipende dai fattori genetici, ma anche stile di vita, ormoni e stress possono avere un ruolo.
Perché alcuni uomini perdono i capelli e altri no
Il tipo più comune di caduta dei capelli maschile è l’alopecia androgenetica, conosciuta anche come calvizie maschile ereditaria.
È causata da una combinazione di fattori genetici e da una particolare sensibilità a un ormone chiamato diidrotestosterone (DHT), un derivato del testosterone.
Gli uomini che ereditano determinati geni sviluppano follicoli piliferi più sensibili al DHT. Con il tempo, questa sensibilità fa sì che i follicoli si restringano (un processo chiamato miniaturizzazione), producendo capelli sempre più sottili fino alla caduta definitiva.
Chi non presenta questa predisposizione genetica, invece, non subisce lo stesso effetto e tende a mantenere una chioma più folta.
Perché è un problema “di famiglia”
La calvizie maschile è ereditaria. I geni responsabili possono essere trasmessi da entrambi i genitori, anche se il lato materno — in particolare il cromosoma X — sembra avere un’influenza più marcata.
Per questo motivo si dice spesso di guardare al nonno materno per capire come evolveranno i propri capelli, anche se non è una regola infallibile.
Se la calvizie è presente nella tua famiglia, è probabile che tu possa sperimentarla a tua volta, anche se età di comparsa e gravità possono variare molto tra parenti stretti.
Quando inizia di solito la caduta dei capelli
Per la maggior parte degli uomini, il diradamento evidente comincia tra i vent’anni avanzati e i trentacinque anni.
Verso i 50 anni, circa la metà degli uomini mostra già qualche segno di perdita di capelli. Il processo inizia spesso dalle tempie o dalla parte superiore del capo (la “corona”) e progredisce gradualmente.
Intervenire presto è fondamentale per rallentare o gestire la caduta.
La caduta dei capelli è reversibile?
Dipende dalla causa.
- La caduta genetica (alopecia androgenetica) può essere rallentata o in parte invertita con trattamenti medici, ma raramente è del tutto reversibile senza ricorrere a interventi di trapianto di capelli.
- La caduta temporanea (dovuta a stress, carenze nutrizionali o malattie) è invece spesso reversibile una volta risolto il problema alla base.
Il primo passo è quindi capire di che tipo di caduta si tratta.
Cosa provare prima di rivolgersi a un medico
Prima di consultare un dermatologo o un tricologo, si possono adottare alcune semplici misure a basso rischio:
- Controlla la tua alimentazione e il tuo stile di vita.
La salute dei capelli dipende anche da un buon equilibrio nutrizionale. Una dieta ricca di proteine, ferro, zinco, vitamina D e biotina favorisce la crescita dei capelli.
- Gestisci lo stress (lo stress cronico può causare caduta).
- Evita il fumo, che riduce l’afflusso di sangue al cuoio capelluto.
- Fai attività fisica regolare per migliorare la circolazione.
- Adotta abitudini delicate per la cura dei capelli.
Lavaggi troppo frequenti, acconciature strette o trattamenti aggressivi (come decolorazioni o uso eccessivo di calore) possono indebolire i capelli. Usa shampoo e balsami delicati ed evita danni inutili.
- Prova i trattamenti da banco.
Il più comune e approvato dalla FDA è il minoxidil (Rogaine), che può rallentare la caduta e stimolare la ricrescita in alcuni uomini se usato con costanza. I risultati si vedono dopo 3–6 mesi, e l’effetto svanisce se si interrompe l’uso.
- Diffida di shampoo “miracolosi” e integratori.
La maggior parte degli shampoo che promettono la ricrescita non agisce sulle cause biologiche della calvizie. Possono migliorare la salute del cuoio capelluto o ridurre la rottura dei capelli, ma non fanno ricrescere i capelli persi.
Anche gli integratori servono solo in caso di reale carenza nutrizionale.
Quando rivolgersi a un medico
Se noti una caduta improvvisa o a chiazze, oppure se il diradamento è accompagnato da prurito o arrossamento, è il momento di consultare un dermatologo.
Lo specialista potrà escludere problemi come disturbi tiroidei o malattie autoimmuni, e valutare trattamenti su prescrizione come il finasteride (Propecia) — un farmaco orale che riduce i livelli di DHT e aiuta a preservare i capelli.
In sintesi
La caduta dei capelli negli uomini è in gran parte di origine genetica, ma non è una condanna inevitabile.
Un intervento tempestivo, abitudini sane e aspettative realistiche possono fare una grande differenza.
Anche se non si possono cambiare i geni, è possibile gestirne gli effetti attraverso uno stile di vita equilibrato, trattamenti comprovati e l’aiuto di un medico quando necessario.