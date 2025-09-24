ICEBERG Primavera Estate 2026: Urban Cool con un’anima Brit

C’è una vibrazione effortless e irresistibilmente metropolitana che attraversa la passerella ICEBERG per la Primavera/Estate 2026. Una collezione che non ha bisogno di

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

C’è una vibrazione effortless e irresistibilmente metropolitana che attraversa la passerella ICEBERG per la Primavera/Estate 2026. Una collezione che non ha bisogno di gridare per farsi notare: è consapevole, decisa, urbana fino al midollo. Il suo è un linguaggio visivo che respira libertà, un inno a uno sportswear raffinato, con cuore italiano e anima british—quasi una love letter milanese al Britpop.

James Long, direttore creativo della maison, mette subito i punti fermi: “Adoro la libertà di ICEBERG. È quell’attitudine sportswear impressa nel DNA del brand, ma anche parte del mio background creativo. Questa stagione è tutta qui: uno spirito italiano sporty contaminato da uno sguardo inglese. È tagliente, è giocoso, è 100% ICEBERG.”

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

E la collezione traduce perfettamente questo spirito. I bomber in pelle con zip definiscono silhouette affilate, contemporanee, rese sofisticate da foulard al collo annodati con una nonchalance tutta parigina. I pantaloni? Oversized ma rigorosamente costruiti, a piega e con cintura, mix perfetto di tailoring e movimento.

Il trench in lino check con maniche raglan e maxi collo a coste rivela un’anima dandy e disinvolta, mentre i bomber in nylon crema giocano con texture e layering: fodere navy a contrasto e maniche in maglia a coste. Il parka – crema anche lui – cela chicche streetwear all’interno, come interni blu navy che spuntano a sorpresa.

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

La maglieria è protagonista assoluta. Body-hugging e sensuale, spazia dalle polo fitted a manica lunga con colletto a contrasto ai mini dress in maglia traforata, dove i punti caduti si aprono sui fianchi svelando strati di chiffon trasparente. Un gioco di layering sofisticato, ma senza sforzo.

Anche la pelle cambia registro: diventa leggera, giocosa, quasi ironica. Minigonne con drappeggi asimmetrici, blazer in pelle abbinati a pencil skirt con spacco strategico. Le ruches entrano in scena per movimentare i volumi: chemisier stretti in vita si animano con pannelli circolari, mentre minigonne in popeline arricciato si fondono con blazer fitted per un contrasto deciso, tra linee scolpite e leggerezza.

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

La maglieria si accende di colore e vibrazioni tactile: zip-up knit con bande intrecciate giallo-verdi, abiti lunghi a coste con scollo a V profondo e twist frontale, camicie a righe con dettagli sport sulle spalle—da indossare in layering, ovviamente. I pantaloni a doppia piega creano volumi controllati, perfetti per essere mixati, sovrapposti, reinterpretati.

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Ai piedi? Flip-flop reimmaginate in chiave fashion: con tacco o flat, non è importante—quello che conta è il messaggio. Libertà. Alcune modelle sfilano con le sneakers ai piedi e i tacchi in mano: manifesto potente di una collezione che si muove al ritmo della città. Le borse messenger sono morbide, funzionali, pronte a seguire ogni passo. E gli occhiali da sole con lenti oversize e la “I” bold di ICEBERG sul ponte? Statement pieces dall’appeal grafico e bold.

Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Per la Primavera/Estate 2026, ICEBERG scrive un manifesto contemporaneo di stile e identità. Una moda che corre, si trasforma, gioca. Come chi la sceglie. Come chi non ha bisogno di etichette per sentirsi sé stesso.