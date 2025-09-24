Officine Générale collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale sfilata collezione autunno inverno 2025 2026

Louis Vuitton Collezione Donna Autunno-Inverno 2025 © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton collezione donna autunno-inverno 2025

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Tom Ford

Tom Ford collezione Autunno Inverno 2025 2026

LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2025 2026

ADVERSUS | MODA | ICEBERG Primavera Estate 2026: Urban Cool con un’anima Brit

ICEBERG Primavera Estate 2026: Urban Cool con un’anima Brit

C’è una vibrazione effortless e irresistibilmente metropolitana che attraversa la passerella ICEBERG per la Primavera/Estate 2026. Una collezione che non ha bisogno di

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

C’è una vibrazione effortless e irresistibilmente metropolitana che attraversa la passerella ICEBERG per la Primavera/Estate 2026. Una collezione che non ha bisogno di gridare per farsi notare: è consapevole, decisa, urbana fino al midollo. Il suo è un linguaggio visivo che respira libertà, un inno a uno sportswear raffinato, con cuore italiano e anima british—quasi una love letter milanese al Britpop.

James Long, direttore creativo della maison, mette subito i punti fermi: “Adoro la libertà di ICEBERG. È quell’attitudine sportswear impressa nel DNA del brand, ma anche parte del mio background creativo. Questa stagione è tutta qui: uno spirito italiano sporty contaminato da uno sguardo inglese. È tagliente, è giocoso, è 100% ICEBERG.”

Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

E la collezione traduce perfettamente questo spirito. I bomber in pelle con zip definiscono silhouette affilate, contemporanee, rese sofisticate da foulard al collo annodati con una nonchalance tutta parigina. I pantaloni? Oversized ma rigorosamente costruiti, a piega e con cintura, mix perfetto di tailoring e movimento.

Il trench in lino check con maniche raglan e maxi collo a coste rivela un’anima dandy e disinvolta, mentre i bomber in nylon crema giocano con texture e layering: fodere navy a contrasto e maniche in maglia a coste. Il parka – crema anche lui – cela chicche streetwear all’interno, come interni blu navy che spuntano a sorpresa.

Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

La maglieria è protagonista assoluta. Body-hugging e sensuale, spazia dalle polo fitted a manica lunga con colletto a contrasto ai mini dress in maglia traforata, dove i punti caduti si aprono sui fianchi svelando strati di chiffon trasparente. Un gioco di layering sofisticato, ma senza sforzo.

Anche la pelle cambia registro: diventa leggera, giocosa, quasi ironica. Minigonne con drappeggi asimmetrici, blazer in pelle abbinati a pencil skirt con spacco strategico. Le ruches entrano in scena per movimentare i volumi: chemisier stretti in vita si animano con pannelli circolari, mentre minigonne in popeline arricciato si fondono con blazer fitted per un contrasto deciso, tra linee scolpite e leggerezza.

Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

La maglieria si accende di colore e vibrazioni tactile: zip-up knit con bande intrecciate giallo-verdi, abiti lunghi a coste con scollo a V profondo e twist frontale, camicie a righe con dettagli sport sulle spalle—da indossare in layering, ovviamente. I pantaloni a doppia piega creano volumi controllati, perfetti per essere mixati, sovrapposti, reinterpretati.

Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Ai piedi? Flip-flop reimmaginate in chiave fashion: con tacco o flat, non è importante—quello che conta è il messaggio. Libertà. Alcune modelle sfilano con le sneakers ai piedi e i tacchi in mano: manifesto potente di una collezione che si muove al ritmo della città. Le borse messenger sono morbide, funzionali, pronte a seguire ogni passo. E gli occhiali da sole con lenti oversize e la “I” bold di ICEBERG sul ponte? Statement pieces dall’appeal grafico e bold.

Iceberg collezione primavera estate 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg collezione primavera estate 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Per la Primavera/Estate 2026, ICEBERG scrive un manifesto contemporaneo di stile e identità. Una moda che corre, si trasforma, gioca. Come chi la sceglie. Come chi non ha bisogno di etichette per sentirsi sé stesso.

Altri contenuti su ADVERSUS

Introduzione all’allenamento con i pesi

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Dior uomo autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dior

Dior Uomo collezione autunno inverno 2025 2026

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026

Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dunhill

Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026 - Photo courtesy of FENDI

Al passo con le nuove tendenze capelli con il wet look dell’inverno 2025/2026

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com