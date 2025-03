Se dobbiamo giudicare dalle recenti sfilate (per l’autunno inverno 2025 2026), la stagione estiva 2025 sarà ancora una volta all’insegna dei wet look

Tendenze capelli donna primavera estate 2025 – Photo Charlotte Mesman

Se dobbiamo giudicare dalle recenti sfilate (per l’autunno inverno 2025 2026), la stagione estiva 2025 sarà ancora una volta all’insegna dei wet look, ma questa volta con un tocco sorprendente. Le acconciature sono super eleganti e originali. Alla recente Settimana della Moda di Parigi (per l’autunno inverno 2025 2026), look come questo hanno dominato le passerelle.

L’essenza di questa tendenza capelli

Queste acconciature sono caratterizzate da uno styling ultra-aderente, in cui i capelli sono incollati alla testa e poi rifiniti con un prodotto ad alta lucentezza. Il risultato è un hair look estremamente sofisticato ed elegante.

Tendenze capelli donna primavera estate 2025 – Photo Charlotte Mesman

Consigli per lo styling

Per questo look, la precisione è essenziale. Utilizzate un pettine fine per posizionare con cura ogni singolo capello. Questa tendenza richiede un approccio perfezionista ed è ideale per i giorni in cui i capelli hanno bisogno di un po’ di attenzione in più.

Elementi innovativi

Tendenze capelli donna primavera estate 2025 – Photo Charlotte Mesman

L’aspetto innovativo di questa tendenza sta nella divisione dei capelli in sezioni grafiche.

Da Hermès e Akris abbiamo visto esempi eclatanti. Da Akris, l’ispirazione sembrava provenire dalle acconciature tradizionali delle geisha giapponesi.

Variazioni sul tema

Tendenze capelli donna primavera estate 2025 – Photo Charlotte Mesman

– Separazione laterale netta per le acconciature corte

– Chignon stretti al collo

– “Kiss curls” o riccioli da baciare sulla fronte, una tendenza che si riscontra sia nelle donne che negli uomini (li abbiamo già visti in abbondanza nello street style alla Settimana della Moda di Parigi per l’autunno inverno 2025 2026).

Tendenze capelli donna primavera estate 2025 – Photo Charlotte Mesman

Il tocco finale

Completate il look con una generosa quantità di gel lucidante. Alcuni stilisti usano anche un classico pennello da barba per distribuirlo in modo uniforme.

Charlotte Mesman per ADVERSUS