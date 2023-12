Come aumentare la massa muscolare, se sei un tipo naturalmente magro e non riesci a fare progressi in palestra

Se sei un tipo naturalmente magro che fatica ad aumentare la massa muscolare sappi che con le giuste strategie alimentari e allenamenti ad hoc potrai superare ogni difficoltà e raggiungere gli obiettivi desiderati. In questa guida completa cercheremo di fornire consigli alimentari e tecniche di allenamento basati su evidenze scientifiche, utili a chi fatica ad aumentare la massa muscolare magra. Dall’ottimizzazione della nutrizione alle tecniche di allenamento, al riposo e recupero, agli integratori alimentari.

Mangia di più, dai priorità alle proteine

Per stimolare la crescita muscolare, è cruciale consumare un surplus calorico. Cerca di assumere 300-500 calorie in più rispetto al tuo solito introito calorico quotidiano. Inoltre dai priorità all’assunzione di proteine, puntando a 2 grammi di proteine per Kg di peso corporeo, al giorno. Includi fonti proteiche di alta qualità come uova, pesce, pollo, yogurt, e integratori proteici.

Allenati con pesi moderati

Soprattutto per chi è agli inizi è importante concentrarsi sulla corretta forma e evitare infortuni. Opta per un range di ripetizioni da 8 a 12 per serie con pesi che ti consentano di completare tutte le ripetizioni con buona forma. Questo favorisce lo stress muscolare e la crescita. Allena ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana, lasciando 24-48 di riposo ore tra le sessioni di allenamento, per un recupero ottimale.

Aumento graduale dei pesi

Quando ti sentirai a tuo agio con un certo peso e numero di ripetizioni, sarà il momento di aumentare leggermente il peso per la tua prossima sessione di allenamento. Sovraccaricare gradualmente i muscoli è fondamentale per ottenere progressi continui. Monitora i tuoi aumenti di forza e aggiungi piccoli incrementi di 2-3 Kg al bilanciere ogni volta che ti renderai conto di essere più forte.

Privilegia gli esercizi fondamentali

Concentrati sugli esercizi fondamentali che coinvolgono contemporaneamente più gruppi muscolari. Squat, stacchi da terra, press e rematore sono efficaci per stimolare la crescita muscolare complessiva. Dai priorità a questi esercizi nella tua routine di allenamento.

Riposati adeguatamente

Concediti 1-2 minuti di riposo tra le serie per recuperare completamente. Un riposo adeguato assicura che i tuoi muscoli recuperino e siano pronti per la prossima serie. Non riposarsi adeguatamente può compromettere i tuoi progressi. Considera di prendere almeno due giorni di riposo ogni settimana per consentire al tuo corpo di ricaricarsi completamente.

Integra in modo intelligente

Sebbene gli integratori non possono sostituire una dieta equilibrata, possono sostenere i tuoi sforzi. Valuta l’incorporazione dei seguenti integratori:

Proteine del siero del latte: convenienti ed efficaci per soddisfare le esigenze proteiche giornaliere.

Creatina monoidrato: favorisce la forza e la crescita muscolare.

Arginina e Ornitina

L-Carnitina

Multivitaminici

Ricorda, i progressi possono essere graduali, ma la costanza e la perseveranza sono fondamentali.

ADVERSUS