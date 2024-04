Le tendenze moda streetwear per la primavera-estate 2024. Tornano le felpe

La moda streetwear continua a dettare le tendenze e sempre più quello che gli stilisti propongono in passerella si ispira a quello che si vede indossare per la strada, non solo dalle

La moda streetwear continua a dettare le tendenze e sempre più quello che gli stilisti propongono in passerella si ispira a quello che si vede indossare per la strada, non solo dalle cosiddette fashionista’s. Anche per la stagione primavera-estate 2024 vale questo discorso, e tra le varie tendenze in arrivo troviamo anche il ritorno delle felpe da donna, ormai diventate un elemento imprescindibile per un look alla moda e di tendenza, anche per la stagione in arrivo. Ma non sono solo le taglie standard a essere protagoniste, perché le felpe anche in taglie curvy possono valorizzare la bellezza e la personalità di ogni donna.

Le felpe sono sinonimo di comfort, grazie al loro design semplice e allo stile casual-sportivo, sono diventate un must-have per le donne di tutte le età e sono un capo di abbigliamento che sta benissimo anche a chi a forme curvy. Oltre a restituire un aspetto giovanile, le felpe per la donna, anche quelle per la donna curvy, donano un’aria informale e vivace al look complessivo. Basta guardare la moda streetstyle per scoprire la quantità di modelli disponibili, e scegliere quelli che più si addicono al nostro stile per creare outfit di grande effetto. La scelta dei materiali è altrettanto ampia: bellissime le felpe da donna in cotone, ma anche quelle in viscosa, poliestere e in molti altri materiali.

Pratiche, comode, alla moda

Praticità e comfort sono le parole chiave che contraddistinguono le felpe donna, ma anche chi cerca soprattutto la comodità non per questo deve rinunciare ad essere in linea con le tendenze del momento. Per la stagione primavera estate 2024 troviamo felpe con il colletto alto e regolabile, quelle con zip e tasche, felpe in pile con cappuccio per le serate più fresche, basta guardarsi intorno per trovare il modello che ci serve per completare un look casual o sportivo, a seconda delle nostre preferenze e degli abbinamenti che desideriamo creare.

Le felpe donna non sono adatte solo per lo sport, ma possono essere indossate per un’ampia gamma di occasioni, dal lavoro alle feste in famiglia. Alcune sono realizzate con tessuti vellutati, altre presentano stampe vivaci o ricami floreali. Le amanti dello stile casual possono abbinare le felpe a un paio di pantaloni straight fit, ad esempio.

Per le donne curvy

Ricordiamo che – parliamo di taglie forti – le felpe donna sono spesso caratterizzate da linee che permettono di slanciare il punto vita. Molti modelli hanno una forma svasata che crea un effetto snellente sulla zona addominale. Le varianti con volant sull’orlo ammorbidiscono il profilo dei fianchi e sono perfette per le donne curvy che non vogliono rinunciare al comfort.

Oltre a offrire comfort le felpe valorizzano la bellezza di tutte le donne, offrendo una vasta scelta di design e materiali, che si sia alla ricerca di un look casual o sportivo, le felpe donna sono in grado di soddisfare ogni esigenza di stile.