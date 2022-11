Corto, quasi cortissimo. La controtendenza capelli uomo 2023

Nuove tendenze capelli corti uomo per il 2023 – Photo ADVERSUS

Per ogni tendenza c’è sempre una controtendenza, o anche più di una. Così se è vero che per l’autunno inverno 2022 2023 le tendenze capelli uomo prevedono capelli piuttosto lunghi, e mossi, è anche vero che la controtendenza propone tagli di capelli corti, cortissimi. Non dobbiamo stupirci.

E così dopo molti articoli e foto dedicati ai tagli di capelli lunghi per l’uomo (ricordiamolo, la tendenza vuole capelli lunghi, mossi, molto ben curati e sistemati utilizzando i nuovi prodotti per lo styling, che tengono il capelli in forma senza imprigionarlo, lo nutrono senza seccarlo, rispettando sempre la naturale texture del capello) ecco un articolo dedicato al capello corto. La controtendenza per il 2023.

Nuove tendenze capelli corti uomo per il 2023 – Photo ADVERSUS

Alla sfilata uomo di Dolce&Gabbana abbiamo fotografato questo modello che sfoggiava un taglio di capelli perfetto per descrivere la controtendenza. È un taglio di capelli molto corto sui lati, con la barba molto curata che è quasi lunga come i capelli ai lati. I capelli sopra sono più lunghi, ma nemmeno troppo. Pettinati in avanti e modellati con un mud – supponiamo.

Nuove tendenze capelli corti uomo per il 2023 – Photo ADVERSUS

Un taglio di capelli uomo molto semplice da portare e mantenere, che potrebbe interessare a chi non vuole seguire la tendenza del capello lungo, o non ha il capello ancora lungo e non ha voglia di farlo crescere, con tutti i problemi che l’attesa del capello lungo comporta. E che ci scrive conosce benissimo.

Se vi piace questo taglio di capelli corto, anche senza la barba che forse è un po’ troppo ricercata, mostrate la foto al vostro parrucchiere di fiducia. Non è un taglio difficile, ma è un taglio di sicuro effetto, soprattutto come controtendenza.

Per le tendenze capelli donna fai click qui.

ADVERSUS