Le modelle di Lanvin alla Paris Fashion Week Estate 2023

Escono una per una in mezzo alla folla degli invitati. Sono le modelle che hanno appena sfilato per Lanvin alla Paris Fashion Week Estate 2023

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Una sfilata come dovrebbero essere tutte le sfilate, quella di Lanvin primavera estate 2023 alla Paris Fashion Week. Addetti ai lavori, relativamente poche prezzemoline (le aspiranti influencers che si infilano tra gli invitati per farsi fotografare e poi rimangono fuori dalla sfilata…), la giusta quantità di VIP pagati per farsi associare al brand, e poi chiaramente fotografi e cineoperatori che incessantemente durante le giornate della Fashion Week di Parigi si spostano da una location (mica tanto) segreta all’altra.

Stradina stretta ma traffico relativamente assente, qualche ciclista e qualche automobilista ogni tanto perde la pazienza perché bloccato dalla folla, ma nulla al di fuori della norma. Il lavoro si svolge con grande tranquillità per tutti. Come detto all’inizio, una sfilata come dovrebbero essere tutte le sfilate. Senza isterismi, senza pagliacciate. Come, soprattutto a Milano, dovrebbero essercene di più.

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

E poi al termine della sfilata inizia a defluire il pubblico, e in mezzo al pubblico iniziano ad apparire le prime modelle, una per una, a piccoli gruppi, difficile individuarle perché si confondono con le tante invitate. Capita anche agli addetti ai lavori di chiedersi se una ragazza ha sfilato o è una ospite, soprattutto quando queste non sono proprio famose.

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

E così inizia la caccia alla modella, i cui risultati sono pubblicati su questa pagina. Foto e video, per rendere l’idea dell’atmosfera al termine di una sfilata, in questo caso la sfilata primavera estate 2023 di Lanvin, alla Paris Fashion Week.

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Lanvin – Paris Fashion Week Estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

