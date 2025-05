Tendenze capelli 2025: il ritorno della frangia extra-lunga

Tendenze capelli 2025, torna la frangia lunga – Photo Charlotte Mesman

Volete dare un tocco fresco e contemporaneo alla vostra acconciatura? Allora optate per la frangia extra-lunga, protagonista delle tendenze capelli del 2025. Le frange sono il modo più veloce per aggiornare il vostro look e le tendenze capelli del 2025 lo rendono facile. Le frange lunghissime sono tornate e sono più sexy che mai.

Frange lunghe in passerella

Durante le settimane della moda di febbraio e marzo 2025, le frange lunghe non sono mancate. Sia tra le amanti della moda che sulle passerelle, le modelle hanno fatto furore con frange che arrivavano ben oltre le sopracciglia. Non c’è da stupirsi, visto che gli anni ’70 sono tornati in auge nel mondo della moda. E come sempre, questa tendenza si rispecchia sulle acconciature.

Tendenze capelli 2025, torna la frangia lunga – Photo Charlotte Mesman

Le frange negli anni ’70

Diamo un rapido sguardo alle frange degli anni ’70. In quel decennio, le frange lunghe erano il marchio di fabbrica dell’atmosfera bohémien e dell’atteggiamento rock ‘n’ roll. Queste frange erano spesso piene, leggermente piumate e acconciate lateralmente, accarezzando le sopracciglia o addirittura coprendo parzialmente gli occhi. Si abbinavano perfettamente alle acconciature a strati e alle ciocche libere e hippy dell’epoca.

Star come Cher, con la sua caratteristica frangia lunga ed elegante, e Debbie Harry, che esaltava il look punk rock con la sua frangia fresca e scompigliata, resero l’acconciatura iconica. Le frange lunghe rappresentavano l’espressione di sé, un mix di eleganza e spensieratezza e ribellione.

La frangia lunga moderna

La frangia lunga del 2025 è ampia, piena e arriva fin sopra le sopracciglia. Di solito viene tagliata dritta, ma con i capelli lisci, un effetto leggermente sfrangiato può aggiungere un tocco contemporaneo.

A differenza degli anni ’70, il resto dei capelli è spesso portato lungo e a una sola lunghezza, senza i tipici strati. Non è necessario uno styling perfetto: per un look bohémien, come quello di marchi come Chloé, portate i capelli sciolti e ondulati, con un colpo sottile che si riflette anche nelle frange.

Una nota a margine

Prima di correre dal parrucchiere, qualche consiglio. La frangia non è sempre una scelta facile. I capelli sulla fronte possono irritare, richiedono uno styling extra e danno un aspetto pronunciato che non sempre è desiderato. Inoltre, le frange richiedono manutenzione: bisogna lavare i capelli più spesso perché le frange toccano la pelle (non è l’ideale durante lo sport) e farle spuntare regolarmente. Tuttavia, la frangia rimane una scelta popolare e tornerà in auge nel 2025.

Allora, siete pronte a fare il grande passo? Date alla vostra acconciatura per la primavera/estate 2025 un’audace trasformazione. E ricordate: sono solo capelli e ricresceranno!