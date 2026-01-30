Dolce&Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027: The Portrait of Man

Frangia libera. Il ritorno della fascia dei jeans sfrangiata - Photo ADVERSUS

In un panorama della moda globale sempre più appiattito sull’uniformità, Dolce&Gabbana guarda dentro – e più in alto – con The Portrait of Man, la collezione uomo Autunno/Inverno 2026

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In un panorama della moda globale sempre più appiattito sull’uniformità, Dolce&Gabbana guarda dentro – e più in alto – con The Portrait of Man, la collezione uomo Autunno/Inverno 2026. Più che un racconto stagionale, è un manifesto: la dichiarazione che l’individualità torna, finalmente, al centro dello stile maschile.

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Invece di proporre un tema unico, la Maison costruisce una galleria vivente di identità. Ogni uomo è pensato come un universo autosufficiente, fatto di passioni, memorie, contraddizioni e tensioni interiori. In passerella, gli abiti diventano ritratti e ogni look funziona come un autoritratto psicologico e sartoriale. Non un’uniforme, ma un’espressione intima del sé.

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

La luce gioca un ruolo chiave, scolpendo le silhouette con una sensibilità marcatamente rinascimentale. I richiami al chiaroscuro italiano donano profondità emotiva alla collezione, rivelando le forme attraverso ombre e illuminazioni studiate. I dettagli simbolici emergono come note a margine visive: frammenti di storia personale trasformati in stile. Il risultato è un guardaroba profondamente personale e, allo stesso tempo, carico di risonanze culturali.

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

La sartorialità resta centrale, ma si libera da ogni rigidità. Qui non è un linguaggio codificato, bensì uno strumento di auto-definizione. Le spalle affermano il carattere, le costruzioni rivelano intenzione, le proporzioni comunicano attitudine. I tessuti parlano sottovoce ma con forza: i velluti profondi suggeriscono introspezione, le lane compatte evocano disciplina, le sete opache introducono misura, mentre i broccati moderni regalano accenti di complessità sensuale. Ogni texture riflette un modo diverso di abitare il mondo.

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

La sfilata si sviluppa come una sequenza di micro-universi, ognuno incarnazione di un diverso “ritratto d’uomo”. C’è il pensatore introspettivo, definito da profondità e controllo; il visionario creativo, espressivo e istintivo; il sensualista mediterraneo, radicato nel calore e nella fisicità; il razionalista strutturato, preciso e composto; e il romantico inquieto, guidato dall’emozione e dal movimento. Non stereotipi, ma energie umane raccontate con autenticità e rispetto.

Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana collezione uomo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Con The Portrait of Man, Dolce&Gabbana riafferma lo stile personale come atto supremo di individualità. In un’epoca di omologazione globale, la collezione invita gli uomini a riappropriarsi di un’eleganza profondamente personale, radicata nell’identità e non nella tendenza.

