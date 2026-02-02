Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA

La magia della neve, il brivido delle performance sulla pista ghiacciata del lago di St. Moritz e il pubblico dell’evento più esclusivo dell’inverno, hanno fatto da cornice alla presentazione di Maserati MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA, un esemplare unico e bespoke realizzato dal programma Maserati Fuoriserie, che fonde sapientemente opposti visivi ed emozionali in una sintesi di potenza ed eleganza senza tempo. Il suo nome nasce dall’incontro con l’iconica location che, sotto una superficie di blu cristallini, custodisce un’anima incandescente; qui il freddo assoluto e il fuoco si fondono in un’unica e pura energia.

In questo scenario magico, l’esclusivo modello del Tridente ha catturato lo sguardo con la sua esclusiva tinta di carrozzeria Aqua Rainbow glossy, una vernice iridescente capace di mutare con la luce e di richiamare le superfici cristalline del ghiaccio alpino. Su questa base fredda e luminosa si innestano accenti arancione lucido bespoke, studiati per evocare energia e calore: la dreamline laterale, il Tridente sul tonneau cover, i badge esterni, il lettering Maserati e il badge Cielo diventano segni grafici decisi e inconfondibili, pensati per emergere con forza nel paesaggio innevato. Il contrasto è ulteriormente enfatizzato dalle fasce inferiori in nero lucido e dai cerchi da 20” Cyclonic in nero glossy Fuoriserie, abbinati a pinze freno arancioni, coprimozzo e Tridente coordinati.

All’interno, l’abitacolo riflette la stessa tensione estetica tra rigore ed esclusività. L’Alcantara nera avvolge plancia, pannelli porta e sedili, creando un ambiente tecnico e al tempo stesso emozionale. I sedili presentano una lavorazione laserata con grafica Chevron, backing arancione e Tridente ricamato sui poggiatesta, mentre le cuciture arancioni percorrono anche l’intero abitacolo come un filo conduttore visivo. Gli inserti in fibra di carbonio sottolineano il carattere racing della vettura, completati da un badge interno dedicato “Maserati Fuoriserie – THE I.C.E. 2026 – ONE OF ONE”, inciso e stampato a certificare l’unicità assoluta di questo esemplare.

Equipaggiata con l’iconico motore V6 Nettuno da 630 CV con tecnologia a precamera brevettata, la MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA presenta una ricca proposta di contenuti optional come dimostrano freni carboceramici, Suspension Lifter e un pack di assistenza alla guida. È inoltre presente il sofisticato sistema audio Sonus Faber Premium per una driving experience a bordo olistica ed immersiva.