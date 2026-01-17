Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027: sul filo del rasoio, a tutto gas

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Con la sfilata Autunno/Inverno 2026 2027, Dsquared2 inaugura una nuova era decisiva: un ritorno alle proprie origini unito a una spinta potente verso il futuro. Emergere dalla nebbia verso la luce diventa la metafora di una collezione che rappresenta allo stesso tempo una riconnessione con l’essenza del brand e una visione lucida di ciò che verrà: moderna, tecnica e dichiaratamente audace.

Questo momento di svolta è amplificato da una colonna sonora su misura, creata grazie alla tecnologia AI, che traduce sensazioni ed emozioni direttamente dallo stato d’animo attuale dei designer. Il risultato è un’esperienza immersiva e viscerale, che segna un punto cruciale nel percorso creativo di Dsquared2, dove sperimentazione e nuove tecnologie plasmano il futuro senza cancellare il passato.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Al centro della collezione c’è il ritorno alle radici canadesi di Dean e Dan Caten, che si traduce in una celebrazione ad alto tasso di adrenalina della stagione fredda. Le piste innevate diventano un palcoscenico in cui sport, fantasia, performance e swagger si incontrano. I personaggi emergono come icone sulla cresta di una montagna ghiacciata, ciascuno con una propria identità, alimentata dall’energia degli sport invernali e dai codici delle sottoculture.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Per l’uomo, il vocabolario dello sportswear invernale viene rielaborato attraverso l’inconfondibile e irriverente linguaggio Dsquared2. Maglie da hockey, strati tecnici da sci, piumini oversize e set in maglia après-ski con richiami agli anni ’70 costruiscono un guardaroba sospeso tra nostalgia e aggressività. La protezione diventa attitudine: maxi piumini sovrapposti a completi oversize, enormi parka che avvolgono futuri campioni delle piste vestiti con tute da gara, long johns in maglia e dolcevita cropped ispirati ai pettorali delle competizioni. Gilet imbottiti e biker jacket aggiungono un carattere deciso e ribelle, abbinati a pantaloni in pelle a zampa.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Lo spirito da rodeo canadese sale in quota attraverso texture in pelliccia dal forte impatto e volumi estremi. Cappotti imponenti, teddy jacket, chaps imbottiti in nylon e torsioni di pelle a torso nudo creano un contrasto audace tra protezione ed esposizione. Il denim ghiacciato brilla di paillettes ed è foderato in shearling per trucker jacket e cappotti indossati da ragazzi “hot as ice”, ancorati a terra da stivali in pelle a punta squadrata, con anelli e dettagli ibridi ispirati all’alpinismo e allo sci.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Le donne percorrono gli stessi sentieri ad altissima velocità, trasformandosi in ribelli galattiche senza compromessi, avvolte in capi lucidi, audaci e ultraterreni. L’outerwear assume forme futuristiche: minidress corsettati realizzati con piumini sovrapposti, giacche cropped di ispirazione hockey abbinate a pantaloni in denim e nylon con piping, e bustier scultorei e sensuali indossati con leggings e stivali da sci con zeppa futuristica. Il risultato è un’estetica cyberpunk e seducente, dove il performance wear incontra il culto del corpo. Il lattice ad alta brillantezza scolpisce la silhouette in ensemble sartoriali, mentre un bomber in nylon setoso, scollato sulle spalle e rifinito da un collo a scialle in pelliccia, evoca un glamour glaciale, completato da un cappello in pelliccia d’impatto.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Gli accessori rafforzano la fusione tra heritage sportivo e innovazione tecnologica. La collezione introduce gli occhiali ibridi #D2speed, sviluppati in collaborazione con Carrera, che celebrano l’ispirazione delle maschere da sci anni ’70 reinterpretandole in chiave contemporanea. Disponibile in nero, bianco e rosso, questo modello in edizione speciale è dotato di un sistema magnetico che consente di applicare e rimuovere le lenti, sostituendo le aste con un elastico brandizzato Dsquared2 x Carrera: funzionale, futuristico e assolutamente iconico.

Dsquared2 Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Quando la neve si posa, le figure Dsquared2 fendono il freddo con un’intenzione impavida, modellate da ghiaccio, velocità e desiderio. È un brand che viaggia costantemente sul filo del rasoio, con determinazione e chiarezza: a tutto gas, senza fermarsi mai.