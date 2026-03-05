Gucci Primavera 2026: un manifesto di leggerezza

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Gucci non è solo un marchio: è un luogo culturale condiviso, capace di parlare a persone diverse per sensibilità, identità e codici espressivi. La collezione Primavera 2026 ne è l’esempio più concreto, una costellazione di archetipi, gusti e attitudini pensata tanto per chi già abbraccia la Maison quanto per chi desidera riconoscervisi.

Presentata in uno spazio monumentale, quasi museale, circondato da statue in marmo, la collezione trasmette una visione sofisticata e al tempo stesso accessibile. La colonna sonora, costruita sulla giustapposizione di cinque generi distinti, curata da loki, accompagna i look in un’armonia sonora che riflette l’estetica unica di Gucci.

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Al centro della collezione c’è un nuovo vocabolario di silhouette, texture e materiali, pensato per coniugare leggerezza, naturalezza e comfort. Il risultato sono capi seamless di ultima generazione, volumi studiati per il corpo, bordi termosaldati invisibili e orli curvi progettati con precisione. L’apertura è affidata a un minidress seamless in tessuto da calzetteria, incarnazione perfetta dell’attitudine da femme fatale.

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Le giacche si alternano a gonne, leggings e pantaloni, attraversando con disinvoltura ufficio, bar e spazi intermedi. La sartorialità, morbida e fluida, dialoga con sensibilità streetwear attraverso giacche scollate e pantaloni con tasche orizzontali che inducono una postura precisa. Tracksuit e trackdress moderni, leggings fusi con pantaloni, top integrati con giacche e calzature che fondono scarpe in pelle e sneaker diventano protagonisti di questa collezione.

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

I dettagli sontuosi, come ricami di piume su bomber e shearling, pelli preziose e stole circolari, evocano una naturalezza tattile, mentre le silhouette scolpite richiamano ideali rinascimentali di proporzione e fisicità. Gli abiti fluttuanti e drappeggiati, insieme a completi partyboy e minidress audaci, dialogano con lo spazio e con chi li indossa. Il finale è un abito dalla schiena nuda, ornato da un perizoma GG in oro bianco tempestato di diamanti, simbolo di audacia e perfezione artigianale.

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Le reinterpretazioni iconiche degli accessori confermano la filosofia della Maison: la borsa Gucci Bamboo 1947 diventa più slanciata, le minaudière si adattano alla vita moderna, e le nuove sneaker Manhattan uniscono minimalismo e praticità. Giovanni e Cupertino sfidano la rigidità della scarpa tradizionale con forme morbide e destrutturate.

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Gucci Primavera 2026 – Photo courtesy of Gucci

Questa Primavera 2026, Gucci celebra il pragmatismo del bello: oggetti desiderabili, autentici, capaci di arricchire la quotidianità di chi li indossa e farlo sentire bene, senza bisogno di giustificazioni. Un manifesto di stile contemporaneo che parla a tutti.