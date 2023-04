Come fare per sapere se TikTok sta penalizzando i tuoi contenuti e il tuo profilo? C’è un modo per scoprirlo. Eccolo

E se TikTok ti sta penalizzando e tu non lo sai?

Sapevi che TikTok utilizza lo shadowban per silenziare i profili non in linea con le linee guida e gli obiettivi della sua piattaforma? E se tu fossi finito proprio tra questi?

Lo shadowban è una forma di penalizzazione che riduce drasticamente la visibilità dei tuoi contenuti e del tuo profilo su TikTok. Questo vuol dire che i tuoi video non compariranno:

nella sezione Per Te su TikTok

nella ricerca per hashtag

nella ricerca per canzone.

Inoltre, se sei in shadowban, anche i tuoi vecchi video non saranno più visibili nella sezione Per Te del Social Network cinese. Come farai ad essere visibili, dunque? Non hai scampo. O forse sì.

Lo shadowban può durare da 7 a 90 giorni. E quel che è peggio è che tu non puoi sapere né se sei in shadowban né quanto durerà la penalizzazione dei tuoi contenuti. Infatti, TikTok non ti invierà alcuna notifica per comunicarti che sei in shadowban.

Eppure c’è una soluzione che ti permette di capire:

se il tuo profilo TikTok è stato penalizzato

come uscire dallo shadowban che TikTok ti ha imposto.

Si tratta di uno strumento sviluppato in Italia e si chiama Shadowban Tool. Grazie a un sofisticato algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale, ti permette di capire se sei stato penalizzato ingiustamente da TikTok e perché il Social Network non sta rendendo visibili i tuoi contenuti.

Perché TikTok sta penalizzando i tuoi contenuti

Ci hai mai fatto caso? Il mondo su TikTok pare essere sempre perfetto, ordinato, brillante, quasi onirico.

E non perché lo sia davvero, piuttosto perché questa è la realtà edulcorata che il Social Network vuole costruire. In che modo? Rendendo visibili esclusivamente i contenuti che sono in linea con i suoi obiettivi e nascondendo gli altri. Ed è qui che entra in gioco lo shadowban.

TikTok potrebbe penalizzarti perché hai infranto le linee guida della sua community oppure perché il tuo account è stato segnalato da un gran numero di utenti di proposito.

E se i tuoi contenuti suscitano emozioni negative? Beh, allora lo shadowban è proprio dietro l’angolo.

Moltissimi noti Tiktoker hanno avuto questo problema: da un giorno all’altro sono stati soggetti a shadowban senza neppure saperlo. Il drastico calo delle visualizzazioni dei contenuti pubblicati sulla piattaforma ha causato loro problemi di popolarità e, quindi, di monetizzazione attraverso la piattaforma.

Ma ora c’è una soluzione pratica ed efficace per comprendere come TikTok considera i tuoi contenuti.

Usa lo shadowban Tool e metti a nudo l’algoritmo di TikTok

I tuoi video stanno avendo zero o poche visualizzazioni? Di punto in bianco hai registrato un drastico calo della popolarità? Nessuno visualizza più i tuoi video nella sezione Per Te di TikTok?

Probabilmente sei finito in shadowban e non lo sai.

Ma ora sì che puoi mettere a nudo l’algoritmo di TikTok e pubblicare i tuoi video in modo più consapevole. Infatti, lo Shadowban Tool ti consente di scoprire se il Social Network cinese sta penalizzando i tuoi contenuti e per quali ragioni lo sta facendo.

Ed è l’unico strumento a offrirti queste possibilità.

Lo Shadowban Tool Test analizza il punteggio authority del tuo profilo di TikTok, i contenuti che hai pubblicato e i dati generati con un programma di machine learning avanzato. E se sei stato shadowbannato, ti suggerisce le motivazioni per cui TikTok ti sta penalizzando.

Analizza il tuo profilo con lo Shadowban Tool e TikTok per te non avrà più segreti.